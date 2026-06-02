"Zabijemy twoje dzieci". Poseł PiS pokazuje drastyczne groźby i zawiadamia służby

Poseł Prawa i Sprawiedliwości złożył już zawiadomienie do Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz zwrócił się do NASK o zabezpieczenie danych mogących pomóc w ustaleniu sprawcy. "W związku z drastycznymi groźbami pozbawienia życia moich dzieci złożyłem dziś oficjalne zawiadomienie do Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Równolegle skierowałem wniosek do NASK o pilne zabezpieczenie danych. Sprawca usunął konto, ale to niczego nie zmieni" – napisał Gróbarczyk na platformie X. "Zero tolerancji dla bandyterki w internecie!!!" – dodał polityk.

"Drastyczne groźby pozbawienia życia"

Z dokumentu skierowanego do CBZC wynika, że zawiadomienie zostało sporządzone 2 czerwca 2026 roku w Szczecinie. Poseł opisuje w nim sytuację jako podejrzenie popełnienia przestępstwa polegającego na kierowaniu pod jego adresem "bezpośrednich, drastycznych gróźb karalnych pozbawienia życia".

"Działając w imieniu własnym, niniejszym składam zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na skierowaniu pod moim adresem za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (serwis Facebook) bezpośrednich, drastycznych gróźb karalnych pozbawienia życia skierowanych wobec mnie oraz moich dzieci" – czytamy w piśmie. Gróbarczyk podkreśla, że wiadomości wzbudziły w nim "uzasadnioną i realną obawę", że groźby mogą zostać spełnione. W zawiadomieniu znalazł się także formalny wniosek o ściganie sprawcy.

Jak wynika z dokumentu, wiadomości wpłynęły 28 maja 2026 roku o godzinie 19:46 na oficjalną skrzynkę odbiorczą profilu Marka Gróbarczyka w serwisie Facebook, obsługiwanego za pośrednictwem Meta Business Suite. Według zawiadomienia ich autorem był użytkownik posługujący się nazwą "Martin Blackand".

Niedawno przegrał w sądzie

W kwietniu Marek Gróbarczyk opublikował przeprosiny dla posła Koalicji Obywatelskiej Sławomira Nitrasa. Był to finał wieloletniego sporu dotyczącego wypowiedzi o odpowiedzialności za likwidację Stoczni Szczecińskiej. W opublikowanym oświadczeniu Gróbarczyk napisał: "Ja Marek Gróbarczyk przepraszam Sławomira Nitrasa za opublikowanie przeze mnie nieprawdziwej informacji o zniszczeniu Stoczni przy udziale Sławomira Nitrasa oraz za użycie obraźliwych słów wobec Sławomira Nitrasa".

Spór ciągnął się od 2019 roku. Wówczas Gróbarczyk publicznie oskarżał polityków Platformy Obywatelskiej o doprowadzenie do likwidacji stoczni. Ostatecznie sprawa zakończyła się przegraną Gróbarczyka i publikacją przeprosin.