Od kogo Ukraina kupi sprzęt za unijne pieniądze? Jest porozumienie w UE

Ustalenia te mają otworzyć drogę do uruchomienia środków na początku drugiego kwartału roku, w chwili gdy ukraińskie finanse znajdą się pod szczególną presją.

Decyzja oznacza również zakończenie sporu, który toczył się wokół możliwości wydawania unijnych pieniędzy na zakup uzbrojenia poza granicami UE, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii. Z uzgodnionej kwoty 90 miliardów euro, przekazywanej w formie pożyczki, 60 miliardów ma zostać skierowane na wsparcie wojskowe. Pozostałe środki przewidziano na potrzeby budżetowe oraz działania reformatorskie.

Od kogo Ukraina kupi sprzęt? Umowa zawiera wyjątki

Na mocy porozumienia Ukraina powinna nabywać sprzęt od przedsiębiorstw z państw członkowskich. Jednocześnie dopuszczono wyjątki od tej reguły. "Jeżeli potrzeby wojskowe Ukrainy będą wymagać pilnej dostawy produktu obronnego, który nie jest dostępny w UE, w Ukrainie lub w państwie stowarzyszonym EOG/EFTA, zastosowanie będą miały specjalne odstępstwa" – poinformowano.

To istotny moment w całej procedurze, choć wciąż nie kończy ścieżki legislacyjnej. Przed państwami członkowskimi kolejne etapy procedury. Rozpoczną one negocjacje z Parlamentem Europejskim, a także zwrócą się do niego o zgodę na zmianę w unijnym budżecie, który ma stanowić gwarancję dla tej pożyczki. Dopiero po przejściu wszystkich formalnych kroków Komisja Europejska będzie mogła uruchomić pierwszą transzę środków na początku drugiego kwartału 2026 roku.

Kategoryczny głos w sprawie zachodnich wojsko na Ukrainie

Tymczasem rosyjskie MSZ podkreśla, że nie zaakceptuje obecności zachodnich sił wojskowych na terytorium Ukrainy. Według Moskwy rozmieszczenie zagranicznych jednostek wojskowych byłoby traktowane jako bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa Rosji. W komunikacie pojawiła się także ostra krytyka Niemiec. Rosyjscy dyplomaci oskarżają Berlin o podsycanie antyrosyjskich nastrojów w Europie i wykorzystywanie napięć do uzasadniania wzrostu wydatków zbrojeniowych. Moskwa ostrzega, że ewentualne rozmieszczenie niemieckich wojsk w Ukrainie mogłoby doprowadzić do ich uznania za cele militarne.

Rosyjskie władze przekonują, że przedstawione propozycje zostały już przekazane stronie amerykańskiej i oczekują na reakcję Waszyngtonu. Moskwa podkreśla, że dalszy rozwój relacji będzie zależał od gotowości USA do, jak podkreślono w komunikacie, pragmatycznej współpracy opartej na wzajemnych korzyściach.

