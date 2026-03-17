Pijany dowódca i tajne mapy zostawione w polskim pociągu. Skandal w armii USA

Zdumiewające zdarzenia z udziałem amerykańskiego generała wyszła na jaw za sprawą śledztwa inspektora generalnego Pentagonu. O ustaleniach w tej sprawie informuje portal Military Times.

Wypił dwie butelki gruzińskiej czaczy. Żenujący wyczyn amerykańskiego generała

Sprawa dotyczy wizyty generała Antonio Aguto w Kijowie w maju 2024 roku. Wówczas pełnił on funkcję dowódcy zespołu SAG-U. To jednostka koordynująca wsparcie dla Ukrainy. Podczas kolacji w ukraińskiej stolicy amerykański wojskowy miał wypić dwie półlitrowe butelki gruzińskiej czaczy o zawartości 40-50 proc. alkoholu.

W stanie nietrzeźwości pozostawał jeszcze podczas zorganizowanych następnego dnia spotkań służbowych, w tym rozmów z ówczesnym sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem. W takim stanie dowódca miał co najmniej trzykrotnie upadł, doznając wstrząśnienia mózgu.

Tajne mapy wojskowe pozostawione w polskim pociągu

To jednak nie koniec kompromitujących wyczynów amerykańskiej armii. Okazuje się bowiem, że do kolejnego incydentu doszło w czasie powrotu generała i jego współpracowników z Kijowa do bazy w niemieckim Wiesbaden. To tam mieści się baza kierowanej wówczas przez Aguto jednostki. Zespół generała pozostawił w pociągu na terenie Polski cylindryczne opakowanie zawierające mapy wojskowe oznaczone klauzulą "tajne". Dokumenty te zostały odnalezione dzień później. Nic nie wskazuje na to, aby zostały one przez ten czas naruszone.

Choć, jak wynika z ustaleń, to nie sam generał pozostawił w pociągu tajne mapy, wziął on na siebie odpowiedzialność za to zdarzenie.

Jeśli zaś chodzi o same zajście w Kijowie, wojskowy tłumaczył, iż otrzymał ustną zgodę od dowódcy US Army Europe na wypicie więcej niż przepisowych dwóch porcji alkoholu ze względu na "kulturowe znaczenie" picia alkoholu podczas uroczystych kolacji.

Generał Antonio Aguto w sierpniu 2024 roku przeszedł w stan spoczynku.

