Bartosiak do Jankego: Nieładnie. Zrobiłem Tobie dużą grzeczność

Zgodnie z zapowiedziami Igora Janke, 4 maja w sieci pojawiła się nowa platforma medialna – Kanał Otwarty.

– Jaki będzie nasz kanał? Przede wszystkim całkowicie niezależny. To, co państwu gwarantujemy, to bezstronność. Nie będziemy agitować za żadnym ugrupowaniem politycznym. Nie uczestniczymy w polsko-polskiej wojnie. Mamy do państwa pełen szacunek, również do waszej inteligencji. Będziemy starać się tłumaczyć rzeczywistość, a nie przekonywać państwa do jednych albo drugich racji. To wy będziecie sobie wyrabiać zdanie. Ma być transparentnie, więc pokażę państwu, jak wygląda nasza siedziba i studio – poinformował Janke.

Janke odcina się od słów Bartosiaka

Jednym z pierwszych gości kanału był Jacek Bartosiak – popularny publicysta zajmujący się polityką międzynarodową, założyciel think tanku "Strategy & Future". W trakcie rozmowy Bartosiak ocenił, że sankcje nakładane na Rosję nie osłabiły Putina tak bardzo, jak oczekiwali tego Ukraińcy. Rosja bowiem – mówił Bartosiak – jest samowystarczalna pod względem surowców. – Rosja jest gigantem surowcowo-żywieniowym – ocenił.

Jego wypowiedź skomentował współpracownik Kanału Otwartego Jakub Wiech. "Pan Bartosiak mówi, że sankcje na Rosję nie działają. Ech. Przytoczę chętnie zaraz więcej danych, ale jedna rzecz mówi sporo: w 2025 Rosja wyeksportowała w ogóle o 50% mniej gazu niż w 2019 r. eksportowała tylko do UE" – napisał.

Ten wpis podał dalej Janke, który dodał komentarz: "Taka uwaga. Kanał Otwarty jest też po to, by zapraszać też gości, z którymi nie wszyscy musimy się zgadzać. Nie tworzymy silosu i własnej bańki".

Bartosiak wbija szpilę

Dłuższy komentarz do słów Jankego zamieścił sam Bartosiak.

"Igorze, nieładnie próbujesz pozycjonować się jako arbiter elegancji w sytuacji, gdy zrobiłem Tobie dużą grzeczność przychodząc do startującego dopiero Kanału Otwartego, by pomóc podbić mu zasięgi i ogladalnosc, co tradycyjnie gwarantuje obecność kogokolwiek ze Strategy&Future. W istocie to S&F wyznacza główny nurt debaty strategicznej w Polsce, a reszta orbituje wokół nas i Kanał Otwarty też tak będzie próbował, choć dopiero raczkuje. Mainstream poważnej debaty strategicznej to S&F. Wystarczy prześledzić kilka ostatnich lat. Naród to widzi, zapewniam. I tyle, bo nie lubię takiego zachowania. Trochę dużo tych przysług bez stosownej wdzięczności, nie pierwszy już raz" – napisał założyciel "Strategy & Future" na platformie X.

