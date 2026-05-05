Sprawa zaginionych żołnierzy USA. "Mogli utonąć"

Według najnowszych informacji, amerykańscy żołnierze prawdopodobnie byli na wycieczce poza godzinami służby, gdy jeden z nich spadł z klifu do Oceanu Atlantyckiego. Drugi próbował go ratować, ale natychmiast został porwany przez falę.

Na pomoc kolegom ruszył trzeci żołnierz, niestety bez powodzenia. Ostatecznie udało mu się dopłynąć do brzegu o własnych siłach. Poszukiwania zaginionych Amerykanów trwają.

Maroko: Żołnierze USA mogli wpaść do oceanu

Wcześniejsze doniesienia wskazywały, że sprawa nie ma związku z żadnymi celowymi działaniami terrorystycznymi.

Według marokańskiego portalu informacyjnego Hespress, zaginionych żołnierzy widziano ostatnio w pobliżu nadmorskiego klifu przylegającego do poligonu w Cap Draa na południowym wybrzeżu Maroka.

W działaniach poszukiwawczych bierze udział kilka samolotów, śmigłowców i dronów z marokańskich sił zbrojnych oraz armii amerykańskiej. Do akcji zostali również skierowani nurkowie i wspinacze wojskowi.

Amerykańskie ćwiczenia wojskowe w Afryce

Ćwiczenia African Lion 2026 to największe coroczne manewry wojskowe prowadzone przez USA w Afryce, organizowane przez dowództwo Dowództwo Stanów Zjednoczonych w Afryce (AFRICOM). Odbywają się m.in. w Maroku, Senegalu, Ghanie i Tunezji. Uczestniczą w nich żołnierze z ponad 40 krajów.

