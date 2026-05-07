Cenckiewicz będzie miał kłopoty? "ABW reanimowała śledztwo"

Sławomir Cenckiewicz wiosną 2023 r. stanął na czele komisji do spraw zbadania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski, potocznie nazywanej "lex Tusk". Mniej więcej w tym samym czasie współtworzył z dziennikarzem TVP Michałem Rachoniem serial dokumentalny "Reset", w którym ujawniono nieznane dokumenty i informacje na temat polsko-rosyjskiego resetu z lat 2007-2015.

Michał Rachoń napisał w mediach społecznościowych, że ABW "reanimowała" śledztwo ws. serialu. "Będą chcieli stawiać zarzuty za publikację ruskich kwitów Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego w filmie Reset. Z samymi kwitami zapoznać się można w naszej książce" – napisał w mediach społecznościowych dziennikarz Republiki.

Sprawę skomentował również Sławomir Cenckiewicz. "Tusk razem z PSL ścigał mnie za książkę „SB a Lech Wałęsa”, więc również za „Zgodę” oraz film i książkę „Reset”! Normalne! Zaszczyt dla autora. A wiosną duża biografia Tuska! Czyli Tusk między Berlinem a Moskwą! Niech sobie Syrysko ze Stróżykiem szyją, a Korneluk z Maksjanem fastrygują, my jedziemy dalej!" – napisał były szef BBN.

"W ministerstwie spraw zagranicznych trwają intensywne przesłuchania pracowników. ABW i prokuratura chcą wiedzieć jak powstawał serial „Reset” pokazujący prorosyjską politykę rządu Donalda Tuska. Do tej pory przesłuchano kilkadziesiąt osób" – czytamy na stronie niezalezna.pl.

Cenckiewicz rok temu usłyszał zarzuty

W maju 2025 roku Sławomira Cenckiewicza przesłuchała Prokuratura Okręgowa w Warszawie Wydział ds. Wojskowych. Po opuszczeniu budynku historyk oświadczył, że chodzi o jeden z odcinków zrobionego wraz z dziennikarzem TV Republika Michałem Rachoniem serialu "Reset". Historyk powiedział, że rzecz dotyczy odcinka 12, w którym "ujawnił plany Tuska na wypadek wojny, tzn. wycofania się na linię Wisły". Dodał, że jest dumny z zarzutów, jakie usłyszał. – Stąd moja duma, że zrobiłem ten film, bo niczego nie żałuję – powiedział.

Zarzuty w sprawie ujawnienia jednego z archiwalnych planów, który dotyczył wycofania polskich wojsk na linię Wisły, które obowiązywały za poprzedniego rządu Donalda Tuska, usłyszał też były minister obrony Mariusz Błaszczak oraz były dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON i obecna wiceprzewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która kiedyś także pracowała w resorcie.

