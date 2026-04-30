"Szaleńcy! Kłamcy!". Cenckiewicz odpowiada Siwcowi

Do słów Marka Siwca, sugerujących że Sławomir Cenckiewicz mógł coś dopisać do aneksu do raportu z likwidacji WSI były szef BBN odniósł się w czwartek za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Szaleńcy! Kłamcy!" – zaczął swój wpis na platformie X historyk. "Macie kopie – ponumerowany i spaginowany oryginał jest zarejestrowany od 2007 r. w Kancelarii Prezydenta. Porównajcie 'obuj' (polszczyzna płk. Duszy) egzemplarze – kopie z oryginałem, zanim zaczniecie bredzić w mediach" – podkreślił Cenckiewicz.

Siwiec o planach ujawnienia aneksu do raportu z likwidacji WSI

Przypomnijmy, że szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec skrytykował w czwartek prezydenta Karola Nawrockiego za zapowiedź ujawnienia aneksu do raportu z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych. Jego zdaniem, z powodu likwidacji tej służby ok. 1000 osób zostało zdekonspirowanych przez obce służby, a los części z nich pozostał nieznany.

– Jeżeli w tej sytuacji ktoś oczekuje – a mówię tutaj wprost o prezydencie Karolu Nawrockim – że marszałek Sejmu dostarczy alibi do tego, aby opublikować tę zawartość, tę treść, zasób […], to jest w błędzie, ponieważ my nie chcemy z tym mieć nic wspólnego. Nie możemy mieć z tym nic wspólnego – stwierdził.

Siwiec zasugerował jednocześnie, że przez 20 lat od powstania aneksu, ktoś mógł do niego coś dopisać. Dostęp do niego mieli najważniejsi urzędnicy Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

– Jeżeli to jest tak tajne i to przez 20 lat leżało w jakimś tam sarkofagu, czy ktoś coś dodawał do tego? No przez 20 lat dostęp do tego miał podobno BBN, który pieczołowicie […] pilnował, żeby to wszystko było ładnie tam poukładane [...] Czy dodawano ostatnio, czy przez 20 lat? Czy każdy mógł dodać? Było szefów BBN-u bardzo wielu po drodze – powiedział.

Na uwagę, że także ostatni szef BBN Sławomir Cenckiewicz mógł ingerować w treść aneksu Siwiec odrzekł, że nic chciał tego "expressis verbis wypowiedzieć", ale nie wykluczył takiej możliwości.

