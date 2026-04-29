Prezydent wręczy 12 nominacji generalskich. Znamy kulisy porozumienia

2 maja, w Dzień Flagi Państwowej, prezydent Karol Nawrocki wręczy 12 nominacji generalskich w Wojsku Polskim – podało nieoficjalnie Radio Eska. Kompromis w sprawie awansów w armii udało się wypracować po miesiącach zawirowań i napięć między Pałacem Prezydenckim a Ministerstwem Obrony Narodowej, kierowanym przez Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Według medialnych doniesień, decyzja ta jest efektem coraz lepszych roboczych relacji prezydenta Karola Nawrockiego z szefem MON. "To właśnie ten kanał komunikacji miał odegrać kluczową rolę w odblokowaniu sprawy nominacji generalskich" – czytamy.

Zgodnie z procedurą, minister obrony narodowej składa wniosek do prezydenta, który jako zwierzchnik Sił Zbrojnych nadaje stopnie generalskie i admiralskie. W praktyce wymaga to współpracy resortu obrony, Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Kancelarii Prezydenta.

Nominacje generalskie. Padły nazwiska

Jak ustaliło Radio Eska, na liście oficerów, którzy mają otrzymać nominacje, są m.in.: gen. bryg. Dariusz Lewandowski, dowódca 18. Dywizji Zmechanizowanej, czyli tzw. Żelaznej Dywizji; gen. bryg. Michał Strzelecki, dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych; komandor Przemysław Karaś, zastępca dowódcy Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego; płk Marcin Dusza, dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich.

Drogę do porozumienia na linii MON – Pałac Prezydencki miało otworzyć odejście Sławomira Cenckiewicza z funkcji szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. "Jego urzędowanie było kojarzone z ostrą, konfrontacyjną linią wobec rządu i MON. Po zmianach w otoczeniu prezydenta łatwiej było – jak słyszymy – wrócić do bardziej pragmatycznych rozmów o sprawach wojska. To nie oznacza końca politycznego konfliktu, ale pokazuje, że w obszarze bezpieczeństwa państwa możliwa jest większa elastyczność" – wskazało Radio Eska.

Awanse generalskie dotyczą nie tylko prestiżu, ale również obsady kluczowych stanowisk, ciągłości dowodzenia i pozycji Polski w strukturach NATO. Po wcześniejszych zawirowaniach, taki ruch może zostać odebrany w armii jako sygnał stabilizacji.

