IPN: W Hucie Pieniackiej odkryto pierwszą zbiorową mogiłę

Jak czytamy we wpisie na oficjalnym profilu IPN-u na platformie X, w czwartych dniu poszukiwań odnaleziono pierwsze szczątki pomordowanych przez oddziały UPA. Kości są częściowo spalone.

"W czwartym dniu prac terenowych w Hucie Pieniackiej, w pobliżu wczoraj odkrytych fundamentów świątyni, odkryliśmy pierwsze szczątki osób pomordowanych. Zakładamy, że jest to miejsce pochówku zbiorowego. Wczesny etap odkrywania jamy nie pozwala na ten moment określić jej całkowitej powierzchni. Ujawniono szczątki ludzkie, częściowo spalone" – napisano.

Przypomnijmy, że Ukraina wydała zgodę na ekshumacje w Hucie Pieniackiej 18 lutego tego roku. Decyzja zapadła na podstawie wniosku złożonego przez ukraińskiego partnera Instytutu Pamięci Narodowej – przedsiębiorstwo "Wołyńskie Starożytności", po wcześniejszym zatwierdzeniu programu prac przez Lwowską Obwodową Administrację Państwową.

Siedem lat starań o ukraińską zgodę

Zgoda kończy blisko siedmioletnie starania Instytutu o uzyskanie pozwolenia na poszukiwanie grobów ofiar zbrodni z 28 lutego 1944 r. W wyniku pacyfikacji polskiej ludności cywilnej zginęło około 850 osób. Według ustaleń śledztwa IPN, w akcji brali udział ukraińscy żołnierze 4 Pułku Policyjnego SS 14 Dywizji SS "Galizien", wspierani przez oddział Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz lokalne formacje paramilitarne złożone z nacjonalistów ukraińskich.

To druga zgoda na prace poszukiwawcze wydana przez stronę ukraińską po spotkaniu prezydentów Polski i Ukrainy w grudniu 2025 r. Wcześniej, 30 grudnia 2025 r., Instytut uzyskał pozwolenie na prowadzenie prac w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej w obwodzie wołyńskim. Termin rozpoczęcia prac w Hucie Pieniackiej ma zostać ogłoszony w osobnym komunikacie.

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