Ekshumacje w Hucie Pieniackiej. IPN wydał ważny komunikat

W październiku ubiegłego roku ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar informował o gotowości Kijowa do wydania zgody na ekshumacje w dwóch lokalizacjach: Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim oraz Ugłach w obwodzie rówieńskim.

W czwartek Instytut Pamięci Narodowej poinformował, że 15 grudnia 2025 r. Lwowska Obwodowa Administracja Państwowa zatwierdziła przedstawiony jej 17 października 2025 r. program prac poszukiwawczych na terenie dawnej wsi Huta Pieniacka.

Na podstawie złożonych dokumentów ukraiński partner IPN - Przedsiębiorstwo "Wołyńskie Starożytności” – złoży niezwłocznie do Ministerstwa Kultury Ukrainy wniosek o wydanie ostatecznej zgody na ekshumacje polskich ofiar.

Instytut przypomniał, że 28 lutego 1944 r. w Hucie Pieniackiej miała miejsce akcja pacyfikacyjna polskiej ludności cywilnej, w wyniku której śmierć poniosło około 850 osób. Pacyfikacji dokonali, według śledztwa IPN, ukraińscy żołnierze 4 Pułku Policyjnego SS 14 Dywizji SS "Galizien”, wraz z okolicznym oddziałem Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) i oddziałem paramilitarnym składającym się z nacjonalistów ukraińskich.

"Instytut Pamięci Narodowej od lat bezskutecznie zabiega o uzyskanie zgody na prace poszukiwawcze w Hucie Pieniackiej, działając w ścisłej współpracy z rodzinami ofiar skupionymi wokół Stowarzyszenia Huta Pieniacka" – wskazano w komunikacie.

Skandaliczne słowa szefa ukraińskiego IPN

Szef ukraińskiego IPN Ołeksandr Ałfiorow udzielił obszernego wywiadu portalowi Ukraińska Prawda. "Tragedia wołyńska jest jednym z mitów państwowych Polski. Nie mitem, nie legendą, ale jednym z kluczowych elementów wielkiej narracji polskiej. Postrzegają ją nie w liczbach, ale w emocjach" – twierdzi szef ukraińskiego IPN.

Ałfiorow mówi, że "Polacy mają swój własny ból. Dla większości Ukraińców to tylko lokalny epizod historii, bo to było tylko na Wołyniu. A Polacy, którzy później wyjechali, osiedlili się w całej Polsce". Dalej prezes Instytutu zarzuca Polakom m.in. "demonizowanie Stepana Bandery".

