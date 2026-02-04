Ukraiński piłkarz Chelsea kpi ze zbrodni wołyńskiej

Mychajło Mudryk, ukraiński piłkarz londyńskiej Chelsea, zakpił ze zbrodni wołyńskiej. Skandaliczne komentarze sportowca padły podczas rozgrywki online w popularną grę Counter Strike. Zachowanie zawodnika udokumentowali internauci.

Mudryk dysponuje znaczną ilością wolnego czasu z uwagi na zawieszenie. Piłkarz, choć został kupiony do Chelsea FC jako gwiazda, nie może trenować z pierwszą drużyną, ponieważ jest zawieszony w związku z zarzutami o stosowanie dopingu. Sportowiec poświęca więc swój czas na gry online. To właśnie w tracie jednej z takich rozgrywek, na czacie jednej z popularnych "strzelanek', doszło do skandalicznej wymiany poglądów z innymi graczami.

Mundryk: Na następnej mapie zrobimy Wołyń

Futbolista w trakcie rozgrywki zamieszczał wpisy takie jak: "szczęśliwy Wołyń", "na następnej mapie zrobimy Wołyń", "zawsze będziesz pamiętać Wołyń, żebraku". Zachowanie sportowca udokumentował jeden z uczestników rozgrywki i opublikował ją na X.

Po ujawnieniu obraźliwych wpisów, piłkarz odniósł się do sprawy, oczywiście bez żadnych przeprosin. Zabrał głos w dość specyficzny sposób, próbując przerzucać odpowiedzialność na innych, wskazując a to na tak nastroje antyukraińskie w Polsce, a także na okazywanie przez polskich graczy niechęci na tle narodowościowym. Jego zdaniem czasem uniemożliwia to nawet prowadzenie rozgrywki zespołowej. Zakończył oskarżeniami. – Nigdy nie pokażą, że ich pierwsze słowa w grze to: "Chwała Rosji", ale są bardzo oburzeni, gdy przypomina im się historię – skwitował nie odnosząc się wprost do swojego zachowania.

