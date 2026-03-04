Mariusz Krystian na premiera!

Filmik nagrany przez pana posła (lat 49, brak stażu parlamentarnego, 11366 głosów, okręg wyborczy numer 12 w województwie małopolskim) został podany dalej przez profil PiS na X. Na filmiku pan poseł, ubrany w szarą bluzę z kapturem i eksponując niespecjalnie wypielęgnowane uzębienie (co zauważyli małostkowi użytkownicy portalu), powiada: "Obecna sytuacja powoduje, że ceny benzyny i oleju napędowego na stacjach paliw już rosną w górę. Wzrosną jeszcze bardziej, jeśli rząd nie podejmie zdecydowanych działań, aby temu zapobiec. Potrzebne są tarcze. Tarcze paliwowe, które uchronią kierowców i gospodarkę od skutków wzrostu, drastycznego wzrostu cen paliw. Rządzie Donalda Tuska, do działania, nie do gadania".

