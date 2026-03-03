"Za opcją siłową stoi Netanjahu". Kulisy ataku na Iran

W sobotni poranek doszło do skoordynowanego ataku sił zbrojnych USA i Izraela na Iran. Przeprowadzono szeroko zakrojone uderzenia z powietrza i morza wymierzone m.in. w instalacje wojskowe, budynki rządowe oraz obiekty wywiadowcze.

Izraelskie władze przekonują, że to "uderzenie wyprzedzające". Natomiast prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump potwierdził rozpoczęcie "dużej operacji bojowej". – Naszym celem jest obrona narodu amerykańskiego poprzez wyeliminowanie bezpośredniego zagrożenia ze strony irańskiego reżimu – mówił na nagraniu, które opublikował na swojej platformie Truth Social.

Ekspert wskazuje dwa możliwe warianty

Do działań Stanów Zjednoczonych odniósł się we wtorek politolog i analityk spraw międzynarodowych specjalizujący się w tematyce Bliskiego Wschodu, dr hab. Łukasz Fyderek.

– Cele polityki USA, poza zniszczeniem okrętów teraz, to są stałe cele polityki USA wobec Iranu, pytanie jakimi środkami się te cele osiąga. Prezydenci USA do tej pory stosowali negocjacje i tylko groźbę agresji jako skuteczną metodę – powiedział dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego na antenie Radia Zet.

Jak zaznaczył dr hab. Fyderek, "jest teraz opcja siłowa, za którą stoi przede wszystkim pomysł Benjamina Netanjahu, premiera Izraela". – Ta opcja zwyciężyła i jesteśmy świadkami wielkiej niepewności – podkreślił.

– Jeśli reżim w Iranie nie upadnie i władza się nie zmieni, to po to Trump odwoływał się do samych Irańczyków, by wzięli sprawy w swoje ręce. Potem powie: no dałem im szansę, nie skorzystali, to nie moja wina, że reżim się ostał – powiedział dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Takie dwie interpretacje są możliwe czemu takie wytłumaczenie padło – dodał.

Izrael uderzył w momencie liczenia głosów

Siły izraelskie przeprowadziły we wtorek atak na budynek Rady Ekspertów, który znajduje się w mieście Kom, uchodzącym za święte miejsce.

Informację w tej sprawie przekazał izraelski urzędnik resortu obrony, na którego słowa powołuje się portal Axios. Celem akcji miało być uniemożliwienie wyboru nowego najwyższego przywódcy Iranu.

Rada Ekspertów jest irańskim organem władzy odpowiedzialnym za wybór nowego najwyższego przywódcy. W jej skład wchodzi 88 duchownych, czyli tzw. mudżtahidów, będących uczonymi posiadającymi prawo do interpretacji prawa szariatu. To oni głosują nad kandydaturami przygotowanymi przez tajny komitet.

