Pahlawi zapowiada jaki będzie "wolny Iran" po "upadku reżimu"

W związku z wojną rozpoczętą przez USA i Izrael przeciwko Iranowi, jeden z czołowych przedstawicieli funkcjonującej na wygnaniu irańskiej opozycji Cyrus Reza Pahlawi (syn byłego Szacha) wystosował kolejny apel, w którym zwrócił się do obywateli tego państwa. Pahlawi wieści upadek islamskiej władzy ajatollahów.

Pahlawi: W wolnym Iranie nie będziecie dyskryminowani

Polityk zwrócił się do do "rodaków z prowincji Chuzestan, Ilam, Kermanszah, Kordestan i zachodniego Azerbejdżanu". Wymienił też "odważnych i patriotycznych" Azerów, Kurdów i Lorów z Iranu. Wskazał na "szanowną społeczność Yarsan" i "dumne pokolenia Jaffa, Kalhora, Sanjabi i Bakhtiari".

"Od pierwszych dni rządów Republiki Islamskiej znosiliście represje, dyskryminację i niesprawiedliwość ze strony tego autorytarnego i zbrodniczego reżimu – a jednak nigdy się nie poddaliście. Przez te 47 lat, a zwłaszcza podczas Narodowej Rewolucji Lwa i Słońca, poświęciliście dziesiątki swoich najlepszych synów i córek – na zawsze zapamiętanych – w imię wolności i odzyskania naszego kraju" – napisał na social mediach w załączniku do swojego przemówienia.

"Zapewniam, że dołożę wszelkich starań, aby w wolnym Iranie, z rządem opartym na rozdziale religii od państwa, rządach prawa i równych prawach obywatelskich, nie byli Państwo już dyskryminowani. Będą mogli, jak każdy Irańczyk, żyć swobodnie, zachowując swoją tożsamość, i sprawiedliwie i sprawiedliwie korzystać z dobrodziejstw wyzwolonego Iranu" – podkreślił.

"Stoimy u progu upadku reżimu"

Polityk podkreślił, że ludy te są nierozerwalną częścią irańskiej tkanki historycznej i kulturowej – społecznościami, które zawsze stały na straży naszej integralności terytorialnej oraz godności i honoru naszego narodu. Jestem przekonany, że pozostaniecie niezłomni w tym przymierzu.

"Stoimy u progu upadku tego reżimu. Musimy jednak zachować czujność i być przygotowani, uniemożliwiając siłom oportunistycznym – tym, które od dawna z zazdrością spoglądają na irańską ziemię – wykorzystanie tego momentu. Głęboko wierzę, że dzięki jedności narodowej i wspólnej determinacji, świetlana przyszłość czeka Ciebie i każdego Irańczyka" – napisał Pahlawi.

"Niech żyje Iran" – zakończył.

