Wrocław: Pieniądze z miasta dla kancelarii obrońcy Sutryka?

Jak donosi Radio Zet, kancelaria miała zarobić na usługach dla magistratu kilkadziesiąt tysięcy złotych.

W listopadzie 2024 roku prezydent Wrocławia usłyszał w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej zarzut dotyczący wręczenia korzyści majątkowej byłemu rektorowi Collegium Humanum Pawłowi C. za uzyskanie dyplomu tej uczelni. Sutrykowi zarzucono także posługiwania się nielegalnie uzyskanym dokumentem i wyłudzenie w ten sposób pieniędzy. Pełnomocnikiem prezydenta został prof. dr hab. Łukasz Błaszczak. Tydzień po przedstawieniu włodarzowi zarzutów, miasto podpisało z Bskk Błaszczak & Kopyściański Spółka Partnerska Radców Prawnych aneks do umowy, której wartość brutto wynosi 61 500 zł. Przedmiotem jest "doradztwo prawne i zastępstwo procesowe".

Pełnomocnik prezydenta Wrocława, prof. dr hab. Łukasz Błaszczak, to partner zarządzający BSKK. Jak pisze stowarzyszenie SOS Wrocław, 15 listopada 2024 roku na konferencji zwołanej po zatrzymaniu Sutryka jego pełnomocnik "zawahał się przed odpowiedzią, kto płaci za obsługę prawną swojego mocodawcy: prezydent osobiście czy gmina Wrocław".

Magistrat deklaruje, że Sutryk płaci z prywatnych środków

Agata Dzikowska, dyrektorka Wydziału Komunikacji Społecznej UM Wrocławia, zadeklarowała wówczas, że za obsługę prawną płaci prezydent z prywatnych pieniędzy. Pytana teraz przez Radio Zet, czy podtrzymuje to stanowisko, potwierdziła.

Rozgłośnia wskazuje, że w czwartek w Urzędowym Rejestrze Umów widoczne były dwa aneksy do umowy zawartej między Urzędem Miejskim Wrocławia a Bskk Błaszczak & Kopyściański Spółka Partnerska Radców Prawnych w sprawie doradztwa prawnego. "Data zawarcia pierwszego z nich to 22 listopada 2024 roku, a kolejnego – 26 listopada 2025 roku (kwota 19 680 zł). W piątek w rejestrze można już znaleźć również samą umowę – nr BOP/2/2024. Okazuje się, że została zawarta 29 maja 2024 roku. Początkowo obowiązywała do 1 grudnia 2024 roku. Pierwszy aneks przedłużył ją o rok, a kolejny – do 1 grudnia 2026 roku" – czytamy.

"Nie chcemy rozstrzygać, czy umowy z miastem zawarte przez firmę pełnomocnika Jacka Sutryka miały jakikolwiek związek z jego sprawą karną. Ta sprawa zasługuje jednak na szczegółowe i pieczołowite wyjaśnienie" – pisze SOS Wrocław.

Według Radia Zet, kancelaria obrońcy Jacka Sutryka zarobiła na usługach dla magistratu łącznie kilkadziesiąt tysięcy złotych brutto.

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