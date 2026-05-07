"To nie teza, to fakty". Wanda Buk o referendum

Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o skierowaniu wniosku do Senatu ws. przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum. Ma ono dotyczyć unijnej polityki klimatycznej i wzrostu cen energii.

Nawrocki w nagraniu opublikowanym w czwartek (7 maja) w serwisie X przypomniał, że w lutym 2025 r., jeszcze jako kandydat na prezydenta, podpisał porozumienie z "Solidarnością".

Zadeklarował w nim, że podejmie działania hamujące negatywne skutki wynikające z polityki Europejskiego Zielonego Ładu, w tym w szczególności złoży do Senatu wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie implementacji założeń polityki klimatycznej UE.

Wanda Buk: To nie teza, to fakt

O treść pytania referendalnego, zaproponowanego przez Karola Nawrockiego ("Czy jest Pan/Pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?"), została zapytana w czwartek na antenie Polsat News Wanda Buk, doradca społeczny prezydenta.

Zdaniem prowadzącego w pytaniu została postawiona teza. – Według mnie to jest fakt, który, mało tego, Komisja Europejska identyfikuje i opisuje w swoich dokumentach strategicznych, w swoich aktach legislacyjnych – odpowiedziała Buk.

– To jest coś, co potwierdzają dokumenty rządowe np. Krajowy Plan Energii i Klimatu wydany na przełomie 2025 i 2026 roku przez Ministerstwo Klimatu, który mówi, że realizacja polityki klimatycznej do roku 2040 będzie Polskę kosztować 3,5 biliona złotych – podkreślała była podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

"To mechanizmy, które nakładają dodatkowe koszty"

Jak zaznaczyła Wanda Buk, "w zasadzie wszystkie mechanizmy w ramach polityki klimatycznej przyjmowane przez Unię Europejską, to są mechanizmy, które nakładają dodatkowe koszty".

– No przecież tak działa ETS, tak będzie działał ETS2 – dodała.

– Pan mówi, że to jest teza, a ja panu mówię, że to są fakty. Że to są fakty, co do których istnienia przyznaje się sama Komisja Europejska i przyznają się rządy poszczególnych krajów, w tym polski rząd – zaznaczyła doradca społeczny prezydenta Karola Nawrockiego.

