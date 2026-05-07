Poseł PiS zwrócił uwagę na ważny aspekt ewentualnego referendum

Choć sformułowanie w sposób zgodny z rzeczywistością, ale zarazem sugestywny pytanie natychmiast wzbudziło poważne kontrowersje, ogłoszona inicjatywa referendum w sprawie tak zwanej polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej jest oczekiwana przez wiele środowisk w Polsce.

Prezydent poinformował w czwartek, że proponowane pytanie referendalne brzmi: "Czy jest Pan/Pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?".

Jednocześnie prezydent zadeklarował, że będzie podejmował także inne działania hamujące negatywne skutki wynikające z polityki Europejskiego Zielonego Ładu.

Sałek: Wiążące referendum może być ważnym sygnałem dla innych państw Europy

Poseł PiS Paweł Sałek popiera inicjatywę prezydenta. "Wniosek Prezydenta Karola Nawrockiego o referendum ws. polityki klimatycznej to wyraz szacunku dla obywateli i troski o przyszłość naszej gospodarki. Już lata temu śp. prof. Jan Szyszko jasno wskazywał, że kolejne ustępstwa wobec Brukseli będą oznaczać rosnące koszty dla Polski – i dziś wszyscy je odczuwamy w rachunkach za energię, cenach produkcji i konkurencyjności naszej gospodarki. Czerpiąc z doświadczenia Pana Profesora również przed tym ostrzegałem m. in. jako doradca Prezydenta RP Andrzeja Dudy dziękuję NSZZ Solidarność za konsekwentną akcję referendalną Stop Zielony Ład, która zmobilizowała Polaków do wyrażenia sprzeciwu wobec tej szkodliwej polityki" – czytamy w jego wpisie na X.

"Jeśli referendum będzie wiążące, może stać się ważnym sygnałem dla innych państw Europy, że warto odważnie upominać się o własne interesy i przeciwstawić się szkodliwym rozwiązaniom narzucanym przez urzędników z Komisji Europejskiej, którzy często realizują" – podkreślił Sałek.

Czarnek: Potrzebna inicjatywa prezydenta

Głos zabrał także m.in. kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek. "Polacy mają prawo wypowiedzieć się na temat rozwiązań, które uderzają w ich portfele i bezpieczeństwo energetyczne. Dobra i potrzebna inicjatywa prezydenta Karola Nawrockiego" – ocenił we wpisie na platformie X.

Bosak popiera inicjatywę Nawrockiego. Kilka argumentów

Pełczyńska-Nałęcz ostro: Prezydent zeszmaca ideę referendum