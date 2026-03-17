Zełenski: Ukraina i USA mogą zamknąć niebo nad każdym państwem

– Ukraina posiada kompletny system obrony powietrznej, z wyjątkiem systemu antybalistycznego. Ameryka ma doskonałe systemy antybalistyczne. Łącząc te dwie siły, można zamknąć przestrzeń powietrzną nad każdym państwem, które jest celem zmasowanego ataku, i chronić nie tylko ludność cywilną i personel wojskowy, ale także ważne obiekty – powiedział Zełenski w wywiadzie dla "New York Post".

Zwrócił uwagę, że tysiące pocisków wystrzeliwanych z systemów Patriot przez kraje Zatoki Perskiej nie są w stanie zatrzymać dziesiątek tysięcy irańskich dronów Shahed. Dlatego – jego zdaniem – pod względem czasu produkcji i kosztów tych rakiet nie da się konkurować z dronami.

Jak tłumaczył ukraiński prezydent, w przyszłości drony nie będą miały ograniczeń w odległości. – Dziś przeleci 100 kilometrów, jutro tysiąc, a pojutrze 10 tysięcy – dodał.

– Dlatego musimy budować nowoczesną obronę. Ukraina jest dziś liderem w tych technologiach, a Stany Zjednoczone to najskuteczniejsza i najsilniejsza armia na świecie. Jeśli mówimy o prawdziwej wymianie doświadczeń i gwarancjach bezpieczeństwa, to jesteśmy otwarci – oświadczył Zełenski.

W Zatoce Perskiej wystrzelono już więcej rakiet Patriot, niż USA przekazały Ukrainie od początku wojny z Rosją

Agencja Bloomberg wyliczyła, że w ciągu 11 dni wojny z Iranem Stany Zjednoczone i ich sojusznicy z Zatoki Perskiej wystrzelili więcej rakiet z systemów Patriot, niż przekazali Ukrainie w ciągu czterech lat rosyjskiej inwazji.

Według ustaleń dziennikarzy, Kijów był zszokowany użyciem drogich pocisków przechwytujących PAC-3 przeciwko tanim irańskim dronom. Ukraińcy zazwyczaj używają Patriotów do zwalczania bardziej zaawansowanych rosyjskich pocisków balistycznych i manewrujących, takich jak Kindżał i Cyrkon.

Koszt jednego pocisku PAC-3 to ok. 4 mln dolarów. Wyprodukowanie jednego irańskiego drona Shahed waha się od 20 tys. do 50 tys. dolarów.

Czy Ameryce wystarczy pocisków, żeby obronić sojuszników na Bliskim Wschodzie?

Po tym, jak USA i Izrael zaczęły bombardować Iran, a ten odpowiedział atakami na sojuszników Ameryki w regionie, zapasy pocisków przechwytujących do systemów Patriot zostały – według Pentagonu – uszczuplone o prawie 50 proc.

Eksperci mówią, że irańskie ataki na Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabię Saudyjską, Kuwejt i Bahrajn mają na celu sianie strachu i podważenie ich sojuszu militarnego ze Stanami Zjednoczonymi.

