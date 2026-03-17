Zełenski: Ukraina i USA mogą zamknąć niebo nad każdym państwem
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i prezydent USA Donald Trump Źródło: Wikimedia Commons
Łącząc siły, Ukraina i USA są w stanie zamknąć przestrzeń powietrzną nad każdym państwem, które jest celem zmasowanego ataku – uważa ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

– Ukraina posiada kompletny system obrony powietrznej, z wyjątkiem systemu antybalistycznego. Ameryka ma doskonałe systemy antybalistyczne. Łącząc te dwie siły, można zamknąć przestrzeń powietrzną nad każdym państwem, które jest celem zmasowanego ataku, i chronić nie tylko ludność cywilną i personel wojskowy, ale także ważne obiekty – powiedział Zełenski w wywiadzie dla "New York Post".

Zwrócił uwagę, że tysiące pocisków wystrzeliwanych z systemów Patriot przez kraje Zatoki Perskiej nie są w stanie zatrzymać dziesiątek tysięcy irańskich dronów Shahed. Dlatego – jego zdaniem – pod względem czasu produkcji i kosztów tych rakiet nie da się konkurować z dronami.

Jak tłumaczył ukraiński prezydent, w przyszłości drony nie będą miały ograniczeń w odległości. – Dziś przeleci 100 kilometrów, jutro tysiąc, a pojutrze 10 tysięcy – dodał.

– Dlatego musimy budować nowoczesną obronę. Ukraina jest dziś liderem w tych technologiach, a Stany Zjednoczone to najskuteczniejsza i najsilniejsza armia na świecie. Jeśli mówimy o prawdziwej wymianie doświadczeń i gwarancjach bezpieczeństwa, to jesteśmy otwarci – oświadczył Zełenski.

W Zatoce Perskiej wystrzelono już więcej rakiet Patriot, niż USA przekazały Ukrainie od początku wojny z Rosją

Agencja Bloomberg wyliczyła, że w ciągu 11 dni wojny z Iranem Stany Zjednoczone i ich sojusznicy z Zatoki Perskiej wystrzelili więcej rakiet z systemów Patriot, niż przekazali Ukrainie w ciągu czterech lat rosyjskiej inwazji.

Według ustaleń dziennikarzy, Kijów był zszokowany użyciem drogich pocisków przechwytujących PAC-3 przeciwko tanim irańskim dronom. Ukraińcy zazwyczaj używają Patriotów do zwalczania bardziej zaawansowanych rosyjskich pocisków balistycznych i manewrujących, takich jak Kindżał i Cyrkon.

Koszt jednego pocisku PAC-3 to ok. 4 mln dolarów. Wyprodukowanie jednego irańskiego drona Shahed waha się od 20 tys. do 50 tys. dolarów.

Obraz drona Shahed 136 wygenerowany przez sztuczną inteligencję

Czy Ameryce wystarczy pocisków, żeby obronić sojuszników na Bliskim Wschodzie?

Po tym, jak USA i Izrael zaczęły bombardować Iran, a ten odpowiedział atakami na sojuszników Ameryki w regionie, zapasy pocisków przechwytujących do systemów Patriot zostały – według Pentagonu – uszczuplone o prawie 50 proc.

Eksperci mówią, że irańskie ataki na Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabię Saudyjską, Kuwejt i Bahrajn mają na celu sianie strachu i podważenie ich sojuszu militarnego ze Stanami Zjednoczonymi.

Źródło: New York Post / Bloomberg / Reuters
