Szef MON spotkał się z bliskim współpracownikiem Zełenskiego. "Są granice"

W sobotę (6 czerwca) wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Po zakończeniu rozmów opublikował wpis na platformie X. "Polska i Ukraina w sprawach bezpieczeństwa są partnerami. Ale w sprawach historii musimy mówić sobie prawdę, bo tylko tak jesteśmy w stanie budować przyszłość" – podkreślił.

"Dziś podczas spotkania z gen. Kyryło Budanowem, szefem kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, jasno przedstawiłem polskie oczekiwania dotyczące decyzji o nazwaniu jednej z jednostek wojskowych im. UPA" – przekazał szef MON. "Pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Są granice, których przekraczać nie wolno" – dodał.

Budanow pojawił się również w Belwederze, gdzie przyjął go szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. "Rozmowa dotyczyła relacji dwustronnych, w tym także problemów historycznych, wynikających z ostatnich decyzji strony ukraińskiej" – relacjonowała Kancelaria Prezydenta.

Spotkanie ws. "Bohaterów UPA"

W piątek sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Marcin Bosacki spotkał się z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy. W komunikacie zaznaczono, że rozmowy odbyły się na prośbę strony ukraińskiej. Gen. Budanowowi towarzyszyli jego zastępcy: Iryna Wereszczuk i Serhij Kysłycia.

"Minister Bosacki przedstawił polskie stanowisko, podkreślając, że decyzja prezydenta Ukrainy wywołała ból i oburzenie w społeczeństwie polskim, które wspiera broniącą się Ukrainę od początku rosyjskiej agresji. Minister zaznaczył, że wzajemne relacje muszą być budowane na podstawie prawdy historycznej, szacunku dla ofiar i dialogu" – poinformowano w komunikacie.

"Minister Bosacki i generał Budanow potwierdzili strategiczny charakter współpracy polsko-ukraińskiej oraz jej znaczenie w obliczu wyzwań związanych z bezpieczeństwem regionu i trwającą agresją Rosji przeciwko Ukrainie" – dodano.

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