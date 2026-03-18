Kosiniak-Kamysz oczekuje przeprosin od Nawrockiego. "Popełnił błąd"

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz był pytany w Telewizji Republika, czy nie powinien, choćby teraz na antenie, powiedzieć: „przepraszam pana prezydenta za te słowa, które padły z ust ministrów, z ust członków tego rządu dotyczących zdrady”.

Weto ustawy SAFE. Kosiniak-Kamysz oczekuje przeprosin od prezydenta

– Ja oczekuję przeproszenia od pana prezydenta za to, że zawetował tę ustawę i popełnił błąd. My oczekujemy przeproszenia w drugą stronę – odpowiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef MON ocenił, że „pan prezydent utrudnia proces transformacji i modernizacji”. – To jest moje zdanie, pan prezydent może mieć swoje zdanie. Miał prawo zawetować tę ustawę. Przedstawiałem wielokrotnie argumenty panu prezydentowi, dlaczego nie warto tego robić, że to jest dzisiaj najbardziej korzystne wsparcie i najszybciej dostępne – dodał.

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że on sam nie używał słów o „zdrajcy” oraz dodał, nie odpowiada za słowa swoich kolegów z rządu, choć nie dziwi się ich emocjom.

Prezydent zawetował ustawę wdrażającą SAFE

Prezydent Karol Nawrocki w czwartek zawetował ustawę wdrażającą unijny mechanizm SAFE.

– Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE – przekazał w wygłoszonym orędziu.

Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że nigdy nie podpisze ustawy, która „uderza w naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo ekonomiczne i militarne”.

Zauważył, że SAFE to kredyt zaciągany na 45 lat, a koszt jego odsetek może wynieść nawet 180 mld zł. – Polacy będą musieli więc zwrócić drugie tyle co wartość udzielonego kredytu, a zarobią na tym zachodnie banki i instytucje finansowe – ocenił.

Do Sejmu wpłynął prezydencki projekt „Polski SAFE 0 proc”., jednak Włodzimierz Czarzasty zdecydował, że nie będzie go procedował.

W odpowiedzi na weto prezydenta do ustawy wdrażającej SAFE Rada Ministrów przyjęła w piątek uchwałę w sprawie programu „Polska Zbrojna”, na podstawie którego ma zaciągnąć pożyczkę SAFE.

Czytaj też:

"Brukselski szwindel, niemiecka chwilówka". Ostre słowa o SAFE

Co po wecie Nawrockiego? Polacy zabrali głos w sondażu