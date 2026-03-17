"Brukselski szwindel, niemiecka chwilówka". Ostre słowa o SAFE

Prezydent Karol Nawrocki w czwartek zawetował ustawę wdrażającą unijny mechanizm SAFE.

– Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwala na zaciągnięcie przez Polskę pożyczki SAFE – przekazał w wygłoszonym orędziu.

Do Sejmu wpłynął prezydencki projekt „Polski SAFE 0 proc”., jednak Włodzimierz Czarzasty zdecydował, że nie będzie go procedował.

W odpowiedzi na weto prezydenta do ustawy wdrażającej SAFE Rada Ministrów przyjęła w piątek uchwałę w sprawie programu „Polska Zbrojna”.

Ogromy deficyt budżetu państwa. Błaszczak bije na alarm

W poniedziałek Ministerstwo Finansów i Gospodarki poinformowało, że deficyt budżetu państwa w okresie styczeń-luty 2026 roku wyniósł 48,5 mld zł.

Mariusz Błaszczak, szef klubu parlamentarnego PiS, podczas konferencji prasowej we wtorek ocenił, że sytuacja finansów państwa jest dramatyczna.

– Dane, które zostały przedstawione, pokazują, że za czas dwóch miesięcy, stycznia i lutego tego roku, deficyt finansów publicznych osiągnął rekordową wielkość niemal 50 mln zł. To jest dramat – ocenił.

Wiceprezes PiS zauważył, że „jeżeli do tego dodamy deficyt finansów publicznych sprzed roku ubiegłego i sprzed dwóch lat, to mamy obraz jasny, że rząd Donalda Tuska nie potrafi albo nie chce dobrze zarządzać finansami publicznymi”. – Stawiam tezę, że i nie potrafi i nie chce – dodał.

Spór wokół SAFE. "Brukselski szwindel albo niemiecka chwilówka"

Mariusz Błaszczak zapytał co rozsądny rząd powinien zrobić w tak dramatycznej sytuacji? – Powinien znaleźć alternatywne źródła finansowania, a nie zadłużać Polskę na kolejne miliardy, tym razem euro. A co robi Donald Tusk? Próbuje wcisnąć na siłę pożyczkę, można by powiedzieć, że to jest brukselski szwindel albo niemiecka chwilówka – mówił.

Podkreślił, że „chodzi o SAFE 3 proc”.. – Nie wolno się na to godzić – zaznaczył.

Zdaniem polityka PiS „nie ulega żadnej wątpliwości, że mamy do czynienia z pomysłem politycznym”. – Chodzi o to, żeby pozbawić państwo polskie, żeby pozbawić nas wszystkich kontroli nad finansami publicznymi, żeby wepchnąć Polskę do strefy euro. Za chwilę powiedzą decydenci, oligarchowie unijni, że może część nam umorzą tych długów, ale musimy wejść do strefy euro – stwierdził.

Mariusz Błaszczak ocenił, że „to, co jest najbardziej istotne w tym wszystkim, w tym przedsięwzięciu politycznym, jakim jest pożyczka SAFE 3 proc. jest uzależnienie Polski od decyzji podejmowanych poza granicami naszego kraju”.

Deficyt budżetowy. Rząd podał, ile miliardów brakuje w kasie państwa

Waluta euro w Polsce? Tumanowicz ostrzega: Może być efektem ubocznym SAFE