Deficyt budżetowy. Rząd podał, ile miliardów brakuje w kasie państwa

Resort podał w komunikacie opublikowanym w poniedziałek (16 marca), że dochody budżetu państwa wyniosły 78,3 mld zł i były wyższe o ok. 2,6 mld zł (3,4 proc.) w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego (75,7 mld zł, tj. 12,0 proc. planu).

Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 69,5 mld zł i były wyższe o ok. 2,1 mld zł (3,1 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-luty 2025 r.

Niższe dochody z podatku PIT

Według MF, niższe dochody budżetu państwa z PIT w okresie styczeń-luty 2026 względem analogicznego okresu w 2025 r. wynikają z wyższych udziałów przekazanych JST w styczniu i lutym 2026 r. względem 2025 r.

"Łączne udziały JST w tym okresie wyniosły 59,5 mld zł wobec 53,5 mld zł w 2025 r., tj. 11,4 proc. więcej. Zgodnie z reformą dochodów JST obowiązującą od 2025 r. na styczeń i luty jednostkom samorządu terytorialnego przypisane zostały podwójne raty udziałów. Łączne wpływy z PIT (budżet państwa oraz JST) wyniosły 34,9 mld zł w okresie styczeń-luty br. i były 13,6 proc. wyższe niż w 2025 r." – napisano.

Dodano, że wzrost ten w kwocie bezwzględnej był jednak niższy niż wzrost rat przekazanych JST.

Większe wpływy z CIT

W przypadku dochodów z CIT za luty 2026 r., resort finansów zwrócił uwagę, że należy mieć na uwadze, że od 1 stycznia 2026 r. obowiązuje podwyższona stawka CIT m.in. dla banków komercyjnych (wzrosła z 19 proc. do 30 proc.).

"Ze względu na terminy płatności luty jest pierwszym miesiącem, gdzie widoczne są większe wpływy z tego tytułu za styczeń 2026 r." – dodał.

"W przypadku oceny dochodów z VAT narastająco w roku pozytywnie wpływała realizacja inwestycji publicznych, w tym militarnych, w grudniu 2025 r., z tytułu których wpłaty były widoczne w styczniu br. Z kolei na lutowych dochodach z VAT negatywnie zaważył spadek produkcji przemysłowej o 1,5 proc. rdr oraz produkcji budowlano-montażowej o 12,8 proc. rdr w styczniu br." – wskazano w komunikacie.

Z kolei wykonanie dochodów niepodatkowych w okresie styczeń-luty 2026 r. wyniosło 8,8 mld zł i było wyższe o ok. 0,6 mld zł (7,4 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-luty 2025 r.

"W okresie styczeń-luty 2026 r. budżet państwa zasiliła kwota wpłat z tytułu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w wysokości ok. 1,5 mld zł. Była to kwota niższa o ok. 0,4 mld zł, tj. ok. 22,9 proc. w porównaniu do I-II 2025 r." – zaznaczono.

Wydatki budżetu państwa. Ponad 11 mld zł na obsługę długu

Jeśli chodzi o wykonanie wydatków budżetu państwa po lutym, to wyniosło 126,8 mld zł (13,8 proc. planu), jednocześnie było wyższe o ok. 14,7 mld zł (13,2 proc.) w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku (112,1 mld zł, tj. 12,2 proc. planu).

Najwyższe kwotowo wydatki odnotowano m.in. w takich częściach budżetu jak ZUS (25,1 mld zł, tj. 12,1 proc. planu); Obrona Narodowa (15,1 mld zł, tj. 12,7 proc. planu) czy Zdrowie (7,6 mld zł, tj. 16,8 proc. planu). Obsługa długu Skarbu Państwa kosztowała aż 11,5 mld zł (12,8 proc. planu).

