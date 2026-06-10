Tak obiecuje, tak głosowała partia. "Przed wyborami będą kłamać ile wlezie"

Polityk zapowiada m.in. walkę z tzw. patodeweloperką i deficytem budżetowym, a także rozwój systemu komunikacji miejskiej i tańsze bilety.

W wywiadzie dla Radia Kraków opublikowanym w środę, kandydatka Lewicy oznajmiła, że jako prezydent chciałaby doprowadzić do obniżenia cen biletów komunikacji miejskiej.

Przedsiębiorca i działacz Konfederacji z Krakowa Piotr Bartosz zwrócił jednak uwagę na pewną niekonsekwencję.

Gosek-Popiołek będzie walczyć o tańsze bilety. Jak głosowali radni Lewicy?

"Kuriozalna sytuacja. Daria Gosek-Popiołek będzie walczyć o lepszy Kraków i tańsze bilety. Tylko jest problem: radni Nowej Lewicy w Krakowie głosowali za podwyżką cen biletów. Wiarygodność lewicy = 0" – napisał w komentarzu na X.

"Przed wyborami będą kłamać ile wlezie. Zawsze przecież tak robią" – skomentował redaktor naczelny "Najwyższego Czasu!" Tomasz Sommer.

Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa

Wybory na prezydenta Krakowa odbędą się najprawdopodobniej w drugiej połowie września 2026 roku. Dokładna oficjalna data nie została jeszcze formalnie wyznaczona.

Aleksander Miszalski, były prezydent Krakowa, został odwołany w referendum, które odbyło się 24 maja. Za jego odwołaniem zagłosowało 171 581 mieszkańców.

Obok Gosek-Popiołek w wyborach na prezydenta Krakowa będą starować: Michał Drewnicki (PiS), z Konfederacji – Bartosz Bocheńczak, z Konfederacji Korony Polskiej – Michał Klimek. Partia Razem wystawiła Aleksandrę Owcę. KO i PSL zdecydowały się na wspólną kandydatkę – Monikę Piątkowską. Senator ma za sobą już kilka partii: SLD, PSL, Polskę 2050, a teraz KO. Niektórzy komentujący wskazują, że kandydatura ta to wyraźna kontynuacja Miszalskiego.

Start zapowiedzieli także Grażyna Zofia Świat (Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski), Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska) oraz były prezes NIK Marian Banaś.

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