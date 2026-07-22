Wyjątkowy koncert mistrza. Przemysław Kapituła w ramach Festiwalu ORGANY ARCHIKATEDRY

Muzyka Bacha, Liszta, Surzyńskiego i mistrzów europejskiej literatury organowej zabrzmi w jednej z najpiękniejszych przestrzeni koncertowych Warszawy. W niedzielę 26 lipca o godz. 16.00 w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela wystąpi Przemysław Kapituła – organista, impresario muzyczny oraz twórca i dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej „ORGANY ARCHIKATEDRY”.

Program koncertu został ułożony jako muzyczna podróż przez różne epoki i style. Publiczność usłyszy m.in. Fantazję i fugę a-moll BWV 561 Johanna Sebastiana Bacha, monumentalne Preludium i fugę na temat B-A-C-H Ferenca Liszta, efektowną Marche Heroique Alfreda Herberta Brewera, a także dzieła francuskiego mistrza Claude’a Daquina oraz włoskiego twórcy Felice Morettiego – Padre Davide da Bergamo. Nie zabraknie również muzyki polskiej – zabrzmią kompozycje Mieczysława Surzyńskiego, jednego z najwybitniejszych polskich organistów i kompozytorów, którego twórczość od lat znajduje się w centrum artystycznych zainteresowań Przemysława Kapituły.

Koncert Przemysława Kapituły będzie szczególnym wydarzeniem tegorocznej edycji festiwalu. To nie tylko spotkanie z wybitnym organistą, ale także artystą, który od wielu lat przywraca pamięć o polskiej muzyce organowej i tworzy przestrzeń dla najważniejszych wykonawców tego gatunku z całego świata. Jego występ w Archikatedrze św. Jana będzie wyjątkową okazją, aby usłyszeć mistrzowską interpretację muzyki organowej w miejscu, z którym jest tak silnie związany – mówi Michał Guzek, rzecznik Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej „ORGANY ARCHIKATEDRY”.

Przemysław Kapituła jest absolwentem Akademii Muzycznej w Warszawie w klasie organów prof. Józefa Serafina. Koncertuje w Polsce, Europie i Ameryce Południowej, dając około 110 koncertów rocznie. Współpracuje z chórami, orkiestrami i solistami, nagrywa dla radia, telewizji oraz na płyty CD. Jest laureatem nagrody Prymasa Polski „Srebrna Piszczałka”. Jako wykładowca prowadził także kursy mistrzowskie poświęcone interpretacji muzyki organowej we Włoszech.

Artysta wystąpi na wyjątkowym instrumencie – 60-głosowych organach niemieckiej firmy Eule, należących do najlepszych instrumentów koncertowych w Polsce. Ich potężne brzmienie w połączeniu z akustyką gotyckiego wnętrza Archikatedry św. Jana tworzy atmosferę, której nie da się zastąpić żadnym nagraniem.

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej „ORGANY ARCHIKATEDRY”, organizowany od 1994 roku, należy do najważniejszych festiwali organowych w Europie. Każdego lata do Warszawy przyjeżdżają wybitni organiści z całego świata, a koncerty w sercu Starego Miasta przyciągają tysiące melomanów.

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej „ORGANY ARCHIKATEDRY”

Przemysław Kapituła (Polska)

26 lipca 2026 r. (niedziela), godz. 16.00

Bazylika Archikatedralna św. Jana Chrzciciela w Warszawie

ul. Świętojańska 8

Bilety są dostępne w sprzedaży. Liczba miejsc jest ograniczona.

Więcej informacji oraz pełny program festiwalu: www.kapitula.org

XXXIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej „Organy Archikatedry”

Kalendarz koncertów

19 lipca – Giovanna Tricarico (Włochy)

26 lipca – Przemysław Kapituła (Polska)

2 sierpnia – Jesús Sampedro Marquez (Hiszpania) – koncert połączony z uroczystością wręczenia Srebrnej Piszczałki dr. Janowi Mikołajowi Gładyszowi

9 sierpnia – Jürgen Benkö (Niemcy)

16 sierpnia – Piotr Rachoń (Polska)

23 sierpnia – Giovanni Petrone (Włochy)

30 sierpnia – Ennio Cominetti (Włochy)

6 września – Jean-Christophe Geiser (Szwajcaria)

13 września – Marcin Armański (Polska)

20 września – Giampaolo Di Rosa (Włochy)

Więcej informacji oraz pełny program festiwalu: www.kapitula.org.