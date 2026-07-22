Sprzedaż detaliczna rośnie. Te produkty kupują Polacy

"Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w czerwcu 2026 r. była wyższa niż przed rokiem o 6,2 proc. (wobec wzrostu o 2,2 proc. w czerwcu 2025 r.). W porównaniu z majem 2026 r. nastąpił wzrost sprzedaży detalicznej o 1,4 proc. W okresie styczeń-czerwiec 2026 r. sprzedaż wzrosła o 3,5 proc. w skali roku (wobec wzrostu o 3,7 proc. w analogicznym okresie 2025 r.)" – czytamy w komunikacie.
Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w czerwcu 2026 r. sprzedaż detaliczna w cenach stałych była o 4,7 proc. wyższa niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku oraz wzrosła o 1,7 proc. w porównaniu z majem 2026 r., podał także GUS.
W czerwcu 2026 r. wartość sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących była o 12,3 proc. wyższa niż przed rokiem, a udział sprzedaży przez Internet w sprzedaży ogółem zwiększył się w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego z 8,7 proc. do 9,1 proc., podano również.
GUS publikuje dane
Poniżej dane o zmianach sprzedaży detalicznej w czerwcu w ujęciu rocznym (ceny stałe)
|Wyszczególnienie
|% r/r
|Ogółem
|6,2
|w tym:
|Pojazdy samochodowe, motocykle, części
|9,6
|Paliwa stałe, ciekłe i gazowe
|9,0
|Żywność, napoje i wyroby tytoniowe
|1,7
|Pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach
|*
|Farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny
|10,2
|Tekstylia, odzież, obuwie
|3,3
|Meble, RTV, AGD
|14,8
|Prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach
|3,0
|Pozostałe
|9,9
* – brak informacji lub konieczność zachowania tajemnicy statystycznej.
Konsensus rynkowy wynosił 5,2 proc. wzrostu r/r (sprzedaż w cenach stałych).
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