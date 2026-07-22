Sprzedaż detaliczna rośnie. Te produkty kupują Polacy

"Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w czerwcu 2026 r. była wyższa niż przed rokiem o 6,2 proc. (wobec wzrostu o 2,2 proc. w czerwcu 2025 r.). W porównaniu z majem 2026 r. nastąpił wzrost sprzedaży detalicznej o 1,4 proc. W okresie styczeń-czerwiec 2026 r. sprzedaż wzrosła o 3,5 proc. w skali roku (wobec wzrostu o 3,7 proc. w analogicznym okresie 2025 r.)" – czytamy w komunikacie.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w czerwcu 2026 r. sprzedaż detaliczna w cenach stałych była o 4,7 proc. wyższa niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku oraz wzrosła o 1,7 proc. w porównaniu z majem 2026 r., podał także GUS.

W czerwcu 2026 r. wartość sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących była o 12,3 proc. wyższa niż przed rokiem, a udział sprzedaży przez Internet w sprzedaży ogółem zwiększył się w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego z 8,7 proc. do 9,1 proc., podano również.

GUS publikuje dane

Poniżej dane o zmianach sprzedaży detalicznej w czerwcu w ujęciu rocznym (ceny stałe)

Wyszczególnienie % r/r Ogółem 6,2 w tym: Pojazdy samochodowe, motocykle, części 9,6 Paliwa stałe, ciekłe i gazowe 9,0 Żywność, napoje i wyroby tytoniowe 1,7 Pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach * Farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny 10,2 Tekstylia, odzież, obuwie 3,3 Meble, RTV, AGD 14,8 Prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach 3,0 Pozostałe 9,9

* – brak informacji lub konieczność zachowania tajemnicy statystycznej.

Konsensus rynkowy wynosił 5,2 proc. wzrostu r/r (sprzedaż w cenach stałych).

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