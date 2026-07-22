Rząd zrealizuje swoją flagową obietnicę? Zaskakująca deklaracja

Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, szef MON i prezes PSL, został zapytany w TVN24, czy w tej kadencji Sejmu będzie wyższa kwota od podatku.

Wyższa kwota od podatku? Wicepremier potwierdza

– Będzie realizacja obietnicy podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Uważam, że to jest fundamentalne dla całej koalicji i nad tym pracuje minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. My jako rzetelny koalicjant czekamy na jego przemyślaną, dobrą ofertę – mówił.

Dodał, że "tak by było najlepiej, żeby to było odczuwalne", pytany, czy będzie to uchwalone od przyszłego roku.

– Myślę, że poniesiemy wszyscy, na czele z największą partią koalicyjną, poniesiemy bardzo duży koszt, jeżeli ta propozycja nie zostanie uchwalona, bo ona konsumuje kilka punktów programowych z naszej umowy, również emeryturę bez podatku, na której nam bardzo zależy – powiedział.

Pytany o podwyższenie drugiego progu podatkowego, Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiedział, że "ja bym tutaj przyjmował całościowe rozwiązanie, nie dzieliłbym jednego z drugim".

KO obiecywała podwyższenie kwoty wolnej od podatku

W "100 konkretach na pierwsze 100 dni rządów" Koalicji Obywatelskiej, znalazła się obietnica podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. "Obniżymy podatki. Osoby zarabiające do 6000 zł brutto (także na działalności gospodarczej) i pobierające emeryturę do 5000 zł brutto nie będą płaciły podatku dochodowego. Podniesiemy kwotę wolną od podatku – z 30 tys. zł do 60 tys. zł., w przypadku podatników rozliczających się według skali podatkowej, w tym także przedsiębiorców i emerytów" – głosi obietnica.

Czarnek proponuje podniesienie drugiego progu podatkowego

Jedną z propozycji kandydata PiS na premiera, Przemysława Czarnka, jest podniesienie drugiego progu podatkowego z poziomu 120 tys. do 180 tys. zł rocznie, zaś przy wspólnym rozliczeniu małżonków – żony i męża – od 360 tys. zł rocznie.

– To rozwiązanie weszłoby w życie z 1 stycznia 2028 roku – zadeklarował Przemysław Czarnek.