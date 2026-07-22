Na posesji znaleziono ciało 70-latka. Obok wiadro z wodą i przewód elektryczny

Do tragicznego zdarzenia doszło w miejscowości Sobótka (powiat ostrowski, województwo wielkopolskie). Na prywatnej posesji znaleziono ciało 70-latka. Zwłoki odkrył mężczyzna, który przyjechał na miejsce, ponieważ był umówiony ze zmarłym. Natychmiast zaalarmował służby. Policjanci pod nadzorem prokuratora przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli ślady.

– Jak wynika z dotychczasowych ustaleń funkcjonariuszy pracujących na miejscu, ciało 70-letniego mieszkańca zostało odnalezione przez jego znajomego. Mężczyźni byli wcześniej umówieni na spotkanie. Gdy znajomy przyjechał na posesję, zauważył kolegę leżącego przed swoim samochodem na terenie własnej posesji – relacjonowała asp. Ewelina Golińska-Jurasz, oficer prasowa komendanta powiatowego policji w Ostrowie Wielkopolskim, cytowana przez serwis zpleszewa.pl.

Śledczy analizują jedną z hipotez

– Postępowanie w tej sprawie jest prowadzone przez policjantów pod nadzorem prokuratora. Na obecnym etapie wyjaśniane są wszystkie okoliczności tego zdarzenia – zaznaczyła rzecznik ostrowskiej policji.

W pobliżu ciała 70-latka znajdowały się wiadro z wodą oraz przewód elektryczny. W ustaleniu dokładnej przyczyny śmierci ma pomóc sekcja zwłok. Według lokalnego portalu ostrow24.tv, jedna z rozważanych hipotez zakłada porażenie prądem. Zmarły był mieszkańcem Koźmina Wielkopolskiego (powiat krotoszyński).

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