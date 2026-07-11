Sąsiad nie dawał znaku życia. Makabryczne odkrycie w mieszkaniu
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Kraj

Sąsiad nie dawał znaku życia. Makabryczne odkrycie w mieszkaniu

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Policja, zdjęcie ilustracyjne
Policja, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / Tomasz Wiktor
W jednym z mieszkań w Skarżysku-Kamiennej znaleziono ciała dwóch mężczyzn. Okoliczności ich śmierci bada miejscowa policja.

Policję zawiadomiła mieszkanka Skarżyska, zaniepokojona tym, że około tygodnia nie widziała swojego sąsiada. Funkcjonariusze udali się pod wskazany adres. W mieszkaniu znaleźli zwłoki dwóch mężczyzn w wieku 65 i 73 lat. Wiadomo, że nie byli ze sobą spokrewnieni.

– Wstępnie wykluczyliśmy, by do ich śmierci ktoś się przyczynił – poinformowała nadkomisarz Anna Sławińska, oficer prasowa komendanta powiatowego policji w Skarżysku-Kamiennej, cytowana przez serwis skarzyskokamienna.naszemiasto.pl.

Do makabrycznego odkrycia doszło w piątek. Okoliczności zdarzenia wciąż są ustalane. Postępowanie toczy się pod nadzorem prokuratury. Sekcja zwłok wykaże, co było bezpośrednią przyczyną śmierci obu mężczyzn.

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Opracował: Dawid Sieńkowski
Źródło: skarzyskokamienna.naszemiasto.pl
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