Dziennikarka nie wytrzymała. "Proszę, żeby zadziałała ta ustawa"

Izabela Bodnar zasiada w klubie parlamentarnym Centrum. Posłanka jest dość aktywna w mediach społecznościowych. Jej ostatnie zdjęcie z wakacji w Hiszpanii wywołało falę komentarzy. Polityk opublikowała wpis, w którym postanowiła wesprzeć reprezentację Hiszpanii przed finałem mundialu. Do życzeń dołączyła fotografię z połowu tuńczyka podczas urlopu. Część użytkowników sieci wyraziła oburzenie, wskazując, że publikowanie zdjęcia z martwymi rybami było nietrafionym pomysłem i nie przystaje do wizerunku osoby publicznej.

Gozdyra starła się na X z Bodnar. "Lubi Pani ryby tak bardzo, żeby się na nich układać?"

Sprawą zainteresowała się też dziennikarka Polsatu Agnieszka Gozdyra. "Pani poseł, proste pytanie: jak bardzo trzeba nie mieć stylu/empatii, by zrobić sobie takie zdjęcie, a następnie je opublikować?" – napisała wyraźnie zniesmaczona w serwisie X.

"Pani redaktor, jadła pani kiedyś sushi? To proszę uwierzyć, że ktoś te ryby wcześniej złowił. Czy to jest aż tak brutalna prawda?" – usłyszała w odpowiedzi.

Później dziennikarka wysłała zrzut ekranu z postem posłanki, w którym popierała postulaty Otwartych Klatek. "Proponuję w przyszłości nie używać kwestii zwierząt do poprawy wizerunku. Bo wczorajsze zdjęcie pokazuje Pani prawdziwe nastawienie — użytkowe, pozbawione empatii" — dodała Gozdyra.

"Pani Redaktor Pani lubi dziki, a ja ryby. Nie oceniam, czy dzik zamiast gronostaja jest z klasą. Szanuję Panią i Pani poczucie klasy. Ja też lubię dziki" – napisała Bodnar. "Ale lubi Pani ryby tak bardzo, żeby się na nich układać??" – nie odpuszczała dziennikarka.

"Pani Redaktor, przy 300-stu kilowych tuńczykach, miejsca na pokładzie robi się mało" – usłyszała w odpowiedzi.

Obrzydliwy komentarz Palikota. Gozdyra: Proszę, żeby zadziałała ta ustawa

Uwagę Agnieszki Gozdyry przyciągnęła również wymiana zdań pomiędzy Izabelą Bodnar a Januszem Palikotem.

"Martwe oko ryby i uśmiech Izy czynią z tego plakat fantazję kopulacyjną" – napisał Palikot.

"W sumie pochlebia mi, że w moim wieku mogę wzbudzić jeszcze w kimś taką emocję. Pozdrawiam" – odpisała mu Izabela Bodnar.

"Naprawdę proszę, żeby zadziałała ta ustawa o patostreamach" – skomentowała dziennikarka Polsatu.

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