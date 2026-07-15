"Czy pan wie, że słyszą pana ludzie?". Szok w znanym programie

Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek wezwał na antenie TV Republika do wstrzymania przez Unię Europejską finansowania zbrojeń i odbudowy Ukrainy, dopóki Kijów "nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich". Po tej wypowiedzi, w kraju wybuchło oburzenie, szczególnie ze strony środowisk związanych z rządem. Minister obrony narodowej stwierdził nawet, że Czanek "jawnie wystąpił przeciwko NATO". Głos w sprawie zabrał też Jarosław Kaczyński. "Prawo i Sprawiedliwość stoi i zawsze stało na stanowisku, iż pomoc militarna, realizowana także przez UE na rzecz Ukrainy, jest bezwzględnie potrzebna. To kluczowa sprawa z punktu widzenia polskiej racji stanu i naszego bezpieczeństwa" – wyjaśnił prezes PiS.

Szok w programie Gozdyry. "Ja tak myślę"

Słowa wypowiedziane przez Przemysława Czarnka stały się przedmiotem dyskusji również w programie "Debata Gozdyry" na antenie Polsat News. Poruszenie w studiu wzbudziło szczególnie stanowisko posła PiS Kazimierza Smolińskiego.

– Chciałoby się tak powiedzieć, jak Czarnek, ale się tego nie powinno mówić – i to jest moje zdanie – stwierdził polityk, czym wywołał poruszenie wśród pozostałych uczestników dyskusji.

Po tych słowach Agnieszka Gozdyra poprosiła o dwie sekundy ciszy, żeby to "wybrzmiało". – Czyli chciałoby się tak powiedzieć, jak Przemysław Czarnek, ale nie powinno się tego mówić – powtórzyła dziennikarka.

– Ja mówię to jako Kazimierz Smoliński – podkreślił polityk. – Ja tak myślę. Ale co innego myślenie, a co innego działanie polityka. Politycy nie mogą takich rzeczy mówić, takiej polityki realizować, bo to jest wbrew polskiej racji stanu – stwierdził.

– Ale, panie pośle, czy pan wie, że pana teraz też słyszą ludzie – odparła Gozdyra ze śmiechem, a w tle dało się słyszeć komentarze "jestem w szoku".

– Nie bądźcie tacy w szoku – uspokajał poseł.

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