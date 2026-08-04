Edukacja zdrowotna. Ruch PiS w sprawie kontrowersyjnego przedmiotu

Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS i kandydat tej partii na premiera, powiedział na konferencji prasowej przed Trybunałem Konstytucyjnym, że "tchórzostwo" minister edukacji Barbary Nowackiej "polega na tym, że jeszcze wiosną tego roku, wbrew przepisom Konstytucji, zapowiedziała ustnie tylko obowiązkowość edukacji zdrowotnej z tym komponentem demoralizującym i deprawującym, ale czekała z podpisaniem rozporządzeń".

Edukacja zdrowotna. PiS składa wniosek do TK

– Wiedząc, absolutnie mając świadomość tego, że jest to niekonstytucyjne i spotka się z naszą reakcją, czekała z podpisaniem tych rozporządzeń do lipca tego roku – mówił.

Przemysław Czarnek poinformował, że PiS składa wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów wprowadzających zarówno obowiązkowość edukacji zdrowotnej, jak i sposób traktowania tego komponentu edukacji dotyczącej zdrowia seksualnego.

– Też składamy wniosek o zabezpieczenie. Prosimy wysoki Trybunał o to, ażeby przed rozstrzygnięciem całej sprawy wydał zabezpieczenie tak, żeby te rozporządzenia nie mogły być stosowane od 1 września – wyjaśnił.

Edukacja zdrowotna obowiązkowa od nowego roku szkolnego

Edukacja zdrowotna to przedmiot, który od 1 września zastąpił wychowanie do życia w rodzinie. W tym roku szkolnym edukacja zdrowotna jest nieobowiązkowa.

Edukacja zdrowotna nauczana jest w szkołach podstawowych w klasach IV-VIII (w wymiarze jednej godziny tygodniowo w każdej z tych klas, zaś zajęcia w klasie VIII mają być realizowane tylko w pierwszym semestrze) i w szkołach ponadpodstawowych (w wymiarze jednej godziny tygodniowo przez dwa lata). Rodzic, który nie chciał, by jego dziecko uczestniczyło w zajęciach z edukacji zdrowotnej, musiał złożyć pisemną rezygnację dyrektorowi szkoły. Uczeń pełnoletni musiał ją złożyć sam.

Od nowego roku szkolnego edukacja zdrowotna będzie przedmiotem obowiązkowym.

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