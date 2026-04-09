Edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa. Nowacka ogłosiła decyzję

Minister edukacji Barbara Nowacka poinformowała w TVN24, że od nowego roku szkolnego edukacja zdrowotna będzie przedmiotem obowiązkowym. Nieobowiązkowy będzie komponent dotyczący wiedzy seksualnej, na który będzie można się zapisać.

Edukacja zdrowotna obowiązkowa od przyszłego roku szkolnego

– Przedmiot będzie składał się tak naprawdę z dwóch przedmiotów, czyli przedmiotu edukacja zdrowotna takiego, jakim jest i nieobowiązkowego przedmiotu, który będzie prawdopodobnie około jedną dziesiątą całości przedmiotu, dotyczącym wiedzy o zdrowiu seksualnym – przekazała Barbara Nowacka.

Dodała, że edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa od klasy IV w szkole podstawowej i dwa lata w szkołach ponadpodstawowych, w zależności od wyboru danej szkoły.

Minister edukacji przekazała, na edukację zdrowotną złożą się niezbędne komponenty dotyczące – jak wyjaśniła – „higieny, ruchu, zdrowia psychicznego, odżywiania, ogólnej wiedzy o zdrowiu, czyli postulat środowisk medycznych”.

– Respektując pewne konstytucyjne uwarunkowania i bardzo dużą presję części środowisk, że chcą móc decydować, czy ich dzieci dowiadują się o zdrowiu seksualnym z fachowego źródła, czyli od nauczyciela, czy wolą zostawić dzieci albo swojej wiedzy lub internetowi, te jedna lub dwie godziny w roku w zależności, jak eksperci przygotują program, będą do decyzji rodziców – tłumaczyła Barbara Nowacka.

W tym roku szkolnym edukacja zdrowotna nie jest przedmiotem obowiązkowym

Edukacja zdrowotna to przedmiot, który od 1 września zastąpił wychowanie do życia w rodzinie. W tym roku szkolnym edukacja zdrowotna jest nieobowiązkowa.

Edukacja zdrowotna nauczana jest w szkołach podstawowych w klasach IV-VIII (w wymiarze jednej godziny tygodniowo w każdej z tych klas, zaś zajęcia w klasie VIII mają być realizowane tylko w pierwszym semestrze) i w szkołach ponadpodstawowych (w wymiarze jednej godziny tygodniowo przez dwa lata). Rodzic, który nie chciał, by jego dziecko uczestniczyło w zajęciach z edukacji zdrowotnej, musiał złożyć pisemną rezygnację dyrektorowi szkoły. Uczeń pełnoletni musiał ją złożyć sam.

