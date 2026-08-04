"Głupiutka i wystraszona". Znana psycholog wywołała burzę

Iga Świątek rozpoczyna kolejny etap sezonu. Po występie na Wimbledonie, Polka we wtorek zainauguruje rywalizację w turnieju WTA 1000 w Toronto, gdzie ma szansę na przełamanie niekorzystnej serii. Tuż przed turniejem uwagę kibiców przyciągnęły, przede wszystkim, głośne słowa psycholog Ewy Woydyłło o kondycji polskiej tenisistki.

Mocne słowa o Idze Świątek

Psycholog i terapeutka uzależnień gościła w podcaście "Return" na kanale Trzeci Serwis. W rozmowie z Lechem Sidorem wyjątkowo krytycznie wypowiedziała się o obecnej formie i kondycji psychicznej najlepszej polskiej tenisistki.

– Ona wyskoczyła jako taka gwiazda i jeszcze wykreowała się na taką rozumną, dojrzałą, mądrą dziewczynę. A jest prawdopodobnie głupiutka, wystraszona. Sama nie rozumie tego, co się dzieje. I nawet nie wiem, czy tam da się jej wytłumaczyć, bo przecież nie tylko tam siedzi Abramowicz, ale tam siedzi trzech panów, czterech panów, ojciec, siostra. No to tam jest tyle ludzi – stwierdziła.

"Iga już nie lubi grać w tenisa"

87-letnia psycholożka oceniła również, że Świątek mogłaby dziś skorzystać z nowych wyzwań poza sportem. Jej zdaniem dobrym rozwiązaniem byłoby rozpoczęcie studiów, ponieważ tenis nie daje zawodniczce już takiej satysfakcji jak kiedyś.

– Jak jej motywacja przeszła, bo ona przeważnie teraz wysiada po drugim meczu, to odpowiedź jest prosta. (...) Przypuszczam, że Iga powinna teraz pójść na studia. Ona była mądrą dziewczyną, a teraz jest nieszczęśliwa... Wypełniłaby taką część siebie, którą bardzo eksponowała. Im lepiej grała, tym więcej zajmowała się innymi rzeczami. To wszystko zgasło? Już jej się znudziło? To nie jest tak, że Iga zatraciła się w tenisie. Ona już nie uwielbia tenisa. (...) Przypuszczam, że ona się wypaliła, że tenis wystarczył jej na kilka lat spektakularnego wspinania się. Rozbłysła jak gwiazda, a teraz już nią nie jest, jest spadającym meteorem. I ciągle spada, spada. (...) To nie jest tak, że wyniki nie mają dla niej znaczenia. Mają. Gdy przegrywa, jest bardzo smutna, zmartwiona sobą, zła na korcie. A była promienną, zwycięską boginią tenisa. (...) Iga już nie lubi grać w tenisa. Ona się nim nie cieszy – oceniła.

Ewa Woydyłło uderza w Darię Abramowicz

Woydyłło odniosła się również do roli Darii Abramowicz, od lat współpracującej z Igą Świątek. Jej wypowiedź była równie stanowcza.

– Kupuje sobie pomoc trenerów, ćwiczeniowców, masażystów, całą obsługę i zatrudnia też dla siebie psychologa. Trenerów już kilku zmieniła, a psychologów nie zmienia. To znaczy, że jest zadowolona, więc prawdopodobnie problem nie jest w psychologii. Prawdopodobnie psycholog jest tam dla kasy, bo nieźle musi zarabiać. I nic nie robi, siedzi i ogląda mecze. Ja też bym tak chciała. Psycholożka dobrze zarabia i co, sama się zwolni? Podniesie dwa paluszki i powie, że jedzie do domu, do męża? – powiedziała w podcaście.

Czytaj też:

Polsat zamyka znany program. "Wierzę, że ta misja nie dobiegła końca" Czytaj też:

Awantura po ułaskawieniach prezydenta. "Z automatu ma mój szacunek"