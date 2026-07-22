Alarm w Warszawie. Syreny zawyły po zakończeniu ćwiczeń

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) wyjaśnia przyczyny nieplanowanego uruchomienia syren alarmowych w Warszawie, do którego doszło we wtorek wieczorem (21 lipca), kilka godzin po zakończeniu ogólnopolskich ćwiczeń "ALARM-2026". Według rzecznika RCB jednym z najbardziej prawdopodobnych scenariuszy jest usterka techniczna.

Syreny rozległy się po godz. 21:00 na warszawskiej Pradze-Północ i były słyszalne także w innych częściach stolicy. Wcześniej mieszkańcy otrzymali komunikaty RCB informujące o zakończeniu aktywnej fazy ćwiczeń z wykorzystaniem systemu alarmowania. Wieczorne uruchomienie syren nie było przewidziane w planie ćwiczeń.

Alarm po alarmie. Nieplanowane uruchomienie syren w Warszawie

Rzecznik RCB Piotr Błaszczyk przekazał, że trwa ustalanie przyczyn incydentu. Jak zaznaczył, analizowanych jest kilka możliwych scenariuszy, przy czym najbardziej prawdopodobna jest awaria systemu. Centrum zapowiada również wyjaśnienie, kto odpowiadał za uruchomienie syren po zakończeniu ćwiczeń.

Ćwiczenia "ALARM-2026" odbyły się we wtorek w całym kraju w godzinach od 7:00 do 19:00. Ich celem było sprawdzenie działania systemów ostrzegania i alarmowania ludności oraz procedur reagowania na zagrożenia z powietrza. RCB i służby wcześniej informowały, że emitowane sygnały mają wyłącznie charakter ćwiczebny i nie oznaczają rzeczywistego zagrożenia.





Ćwiczenie zostało przygotowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w porozumieniu z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz Ministerstwem Obrony Narodowej.

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