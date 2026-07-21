Atak dzika w Warszawie. Agresywne zwierzę trzeba było uśpić

Do zdarzenia doszło w miniony weekend na jednej z posesji w Wawrze, dzielnicy Warszawy położonej w prawobrzeżnej części miasta.

Jak wynika z informacji przekazanych przez media, mężczyzna wyszedł z domu, aby wyrzucić śmieci, gdy został zaatakowany przez dzika.

Zwierzę ugryzło go w nogę, powodując obrażenia wymagające hospitalizacji. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, policję oraz pracowników Lasów Miejskich.

Po ocenie sytuacji służby uznały, że dzik stwarza bezpośrednie zagrożenie dla ludzi. W związku z tym podjęto decyzję o uśpieniu zwierzęcia. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane.

Eksperci przypominają, że dziki coraz częściej pojawiają się na terenach miejskich w poszukiwaniu pożywienia. Spotykając dzikie zwierzę, nie należy próbować go płoszyć ani podchodzić do niego.

W przypadku agresywnego zachowania zwierzęcia należy zachować bezpieczną odległość i powiadomić odpowiednie służby.

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