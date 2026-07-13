Schwytano poszukiwaną od kilku dni pumę. Zwierzę trafi do zoo

Informację o zakończeniu poszukiwań potwierdził w poniedziałek (13 lipca) gminny sztab kryzysowy oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku.

Puma została odłowiona w niedzielę (12 lipca) po godzinie 16:00 przez myśliwych współpracujących z gminą Polanów. Do jej schwytania wykorzystano strzałki ze środkiem usypiającym. Zwierzę nie odniosło obrażeń.

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Puma schwytana w gminie Polanów trafi do zoo w Poznaniu

Drapieżnika poszukiwano od 8 lipca, kiedy został zauważony przez jednego z myśliwych w rejonie miejscowości Karsinka i Rekowo. W kolejnych dniach samorząd ostrzegał mieszkańców przed wchodzeniem do lasów i apelował o zachowanie szczególnej ostrożności.

Do akcji włączono specjalistyczną firmę zajmującą się odławianiem dzikich zwierząt, a o zagrożeniu poinformowano również sąsiednią gminę Bobolice.

Urząd Miejski w Polanowie powiadomił, że po odłowieniu puma została zbadana przez lekarzy weterynarii. Samorząd zapowiedział przekazanie informacji o dalszym miejscu pobytu zwierzęcia po zakończeniu niezbędnych procedur.

Jak poinformował burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski, puma trafi do ogrodu zoologicznego w Poznaniu.