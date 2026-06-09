Tusk wybrał kandydatkę na Kraków. Fala komentarzy

Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się najprawdopodobniej w drugiej połowie września 2026 roku. Dokładna oficjalna data nie została jeszcze formalnie wyznaczona. Tymczasem opinii publicznej prezentowani są kandydaci poszczególnych ugrupowań politycznych.

Monika Piątkowska kandydatką KO i PSL

Premier Donald Tusk wystąpił we wtorek w Warszawie na konferencji prasowej z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniak-Kamyszem. Tematem było wystawienie wspólnej kandydatury w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Kandydatką będzie senator Monika Piątkowska. Cała trójka zabrała głos, po czym w sieci rozpoczęła się promocja kandydatki. Nie brakuje też krytycznych komentarzy nie tylko ze strony opozycji, ale także ze środowisk koalicyjnych.

"Pan Gibała ma szansę"

"Pani senator Piątkowska to polityczka, którą koledzy opisują słowami «może niewielu ją zna, ale za to ona bardzo chce». W tym składzie kandydatów naprawdę w końcu pan Gibała ma szansę" – oceniła Dominika Długosz, dziennikarka Onetu i Newsweeka. "A jeszcze ją w Warszawie w ogrodach KPRM ogłosili. Następnego kandydata na prezydenta Warszawy ogłoście w Sochaczewie, bo w sumie co za różnica. Przejazdem będziecie to przy okazji można" – dodała.

"Ogłosili w...Warszawie"

"No nie wierzę, że KO-PSL ogłosili kandydatkę na prezydenta Krakowa w… Warszawie!" – napisał europoseł Konfederacji Stanisław Tyszka.

"W II turze nie ma szans"

Anna Maria Żukowska jest dobrej myśli jeśli chodzi o perspektywę przeskoczenia Piątkowskiej przez jej partyjną towarzyszkę ubiegającą się o fotel włodarza małopolskiej stolicy.

"W tej sytuacji zdecydowanie walczymy o wejście Daria Gosek-Popiołek do II tury, bo w II turze pani Piątkowska nie ma szans wygrać" – napisała poseł Lewicy.

Bez poparcia Polski 2050

"Pani Monika Piątkowska, kandydatka KO i PSL na prezydenta Krakowa, której kandydaturę prezentowano w KPRM, w Warszawie, nie jest kandydatką popieraną przez Polskę 2050" – zaznaczyła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, obecna szefowa ugrupowania założonego przez Szymona Hołownię.

"Kontynuacja Miszalskiego"

Nieco dłuższy wpis opublikował Maciej Wąsik, europoseł PiS. "W Krakowie Tusk stawia na kontynuację Miszalskiego. Mało kto chciał kojarzyć się z jego partią, dlatego po wielu odmowach wybrano Monikę Piątkowską. Przez wiele lat bezskutecznie kandydowała – raz z list Lewicy, a raz z PSL-u. W końcu, rok temu w wyborach uzupełniających, została senatorem przy poparciu Lewicy, KO i PSL-u oraz przy mocnym, osobistym wsparciu Miszalskiego. Jej wybór będzie kontynuacją polityki odchodzącego w niesławie odwołanego prezydenta" – czytamy w jego poście.

"Najlepsza na Prezydentkę"

Senator Koalicji Obywatelskiej Adam Szejnfeld wierzy w sukces kandydatki. "Monika Piątkowska kandydatką KO i PSL na Prezydentkę Krakowa! Najlepsza osoba na to stanowisko – kompetentna, zaangażowana i skuteczna. Trzymam mocno kciuki za sukces!"

Kandydaci na prezydenta Krakowa

W wyborach na prezydenta Krakowa z ramienia Prawa i Sprawiedliwości wystartuje Michał Drewnicki, Konfederacji – Bartosz Bocheńczak, a Konfederacji Korony Polskiej – Michał Klimek. Partia Razem wystawiła Aleksandrę Owcę, a Nowa Lewica wspomnianą Darię Gosek-Popiołek.

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