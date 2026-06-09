KO i PSL ogłosiły kandydatkę na prezydenta Krakowa. "Monika, no wow".

Premier Donald Tusk wystąpił we wtorek na konferencji prasowej z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniak-Kamyszem. Tematem było wystawienie wspólnej kandydatury w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Kandydatką będzie senator Monika Piątkowska.

Monika Piątkowska kandydatką KO i PSL

– Mam dla was bardzo ważny komunikat. Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki. Wiele lat spędziłam w krakowskim magistracie. Idę do Krakowa jako do miasta, który jest moją jedyną partią polityczną, który jest dla mnie najważniejszym miastem – powiedziała Piątkowska.

Szef rządu powiedział, że jeśli będzie mógł się przydać, wspomoże kandydatkę. – Jestem bardzo szczęśliwy, że bez żadnego problemu z panem premierem Kosiakiem-Kamyszem z naszymi partnerami z Polskiego Stronnictwa Ludowego mieliśmy dokładnie ten sam pomysł i ten pomysł w dodatku okazał się trafiony – no tak bezdyskusyjnie – bo trafił też w marzenia pani senator Moniki Piątkowskiej – powiedział Tusk.

– Pan premier powiedział o naszej długoletniej współpracy, ale muszę przyznać, że ten początek: Monika, no wow. Naprawdę widać, że masz tą determinację i twój plan dla Krakowa, poważnego, odważnego, znamy od lat – powiedział prezes ludowców.

Kandydaci na prezydenta Krakowa

W wyborach na prezydenta Krakowa z ramienia Prawa i Sprawiedliwości wystartuje Michał Drewnicki, Konfederacji – Bartosz Bocheńczak, a Konfederacji Korony Polskiej – Michał Klimek. Partia Razem wytypowała Aleksandrę Owcę, a Nowa Lewica – Darię Gosek-Popiołek.

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