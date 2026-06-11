Jest kolejny kandydat na prezydenta Krakowa

Według RMF FM, kandydatura przewodniczącego klubu Polski 2050 zostanie zaprezentowana w przyszłym tygodniu. Pogłoski o możliwości wystawienia swojego przedstawiciela w wyborach na prezydenta Krakowa pojawiły się po ogłoszeniu decyzji, że kandydatką KO i PSL będzie Monika Piątkowska. Przewodnicząca partii Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie ukrywała, że jest zaskoczona zarówno samą kandydatką, jak i sposobem jej prezentacji.

– To nie jest kandydatka Polski 2050 – podkreśliła minister funduszy i polityki regionalnej. – Myślę, że w Krakowie oczekuje się, że kandydaci na prezydenta miasta będą się prezentować w Krakowie – powiedziała w jednym z wywiadów. Jak zaznaczyła, Kancelaria Premiera to nie jest odpowiednie miejsce do prezentowania kandydatki dwóch partii w wyborach samorządowych. – To było niefortunne – oceniła.

Przypomnijmy, że informacja o kandydaturze Piątkowskiej została przekazana w Warszawie, przed siedzibą KPRM, co zostało odebrane jako lekceważenie Krakowian.

Kto wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa

Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się po tym, jak 24 maja w wyniku referendum Aleksander Miszalski (KO) został odwołany z funkcji prezydenta miasta.

Do tej pory start w wyborach zapowiedzieli: Bartosz Bocheńczak (Konfederacja), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Michał Drewnicki (Prawo i Sprawiedliwość), Aleksandra Owca (partia Razem), Grażyna Zofia Świat (Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski), Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska), Daria Gosek-Popiołek (Nowa Lewica), Jan Hoffman, Monika Piątkowska (Koalicja Obywatelska, PSL) a także Marian Banaś (były prezes Najwyższej Izby Kontroli).

Wciąż nie wiadomo, czy w wyborach udział weźmie Łukasz Gibała, który przegrał z Aleksandrem Miszalskim w drugiej turze wyborów w 2024 r.

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