"To takie proste". Orban stawia ultimatum Zełenskiemu

Viktor Orban poinformował, że uzgodnił z przewodniczącym Rady Europejskiej oraz premierem Słowacji, Robertem Ficą, kwestię ukraińskiej blokady ropy.

– Powiedziałem, że stanowisko Węgier pozostaje niezmienne. Jeśli prezydent Zełenski chce otrzymać pieniądze z Brukseli, to musi otworzyć ropociąg „Przyjaźń” – podkreślił.

Viktor Orban przypomniał, że „Ukraińcy w zeszłym tygodniu nie przyjęli naszych ekspertów, mimo że ich wysłaliśmy”.

– Nie prowadzą uzgodnień, a wręcz otwarcie – mówią, że nie mają zamiaru przepuszczać taniej rosyjskiej ropy na Węgry – wskazał.

Premier Węgier dodał, iż widzi, że „całą tę blokadę ropy wykorzystują do tego, aby po stronie partii TISZA po prostu ingerować w węgierskie wybory”.

– Dlatego sytuacja jest niezwykle prosta: jeśli nie ma ropy, nie ma pieniędzy – dodał.

Rurociąg "Przyjaźń". Węgry i Słowacja odpowiadają Ukrainie

Transport rosyjskiej ropy naftowej rurociągiem „Przyjaźń” przez Ukrainę został wstrzymany pod koniec stycznia z powodu – jak twierdzi Ukraina – zakrojonych na szeroką skalę ataków rosyjskich na ukraińską infrastrukturę energetyczną.

Robert Fico poinformował 23 lutego, że „od dzisiaj obowiązuje zasada, że jeśli strona ukraińska zwróci się do Słowacji z prośbą o pomoc w stabilizacji sieci energetycznej, nie otrzyma takiej pomocy”.

Z kolei szef MSZ Węgier Péter Szijjártó oświadczył następnie, że Węgry wstrzymują dostawy oleju napędowego na Ukrainę do czasu wznowienia pracy rurociągu.

Peter Szijjarto poinformował później, że „Węgry będą blokować 90-miliardową pożyczkę UE dla Ukrainy do czasu wznowienia tranzytu ropy naftowej na Węgry rurociągiem Przyjaźń”.

Węgry nie poparły też 20. pakietu sankcji UE wobec Rosji.

Viktor Orban 2 marca poinformował, że zdjęcia satelitarne i informacje operacyjne potwierdzają, iż rurociąg Przyjaźń transportujący na Węgry i Słowację rosyjską ropę przez Ukrainę jest sprawny. Wezwał Wołodymyra Zełenskiego do natychmiastowego wznowienia dostaw ropy.

Zełenski zareagował ws. rurociągu "Przyjaźń"

We wtorek Wołodymyr Zełenski poinformował, że przyjmuje ofertę UE dotyczącą wsparcia technicznego i finansowania w celu zakończenia naprawy rurociągu „Przyjaźń”. Zdaniem prezydenta Ukrainy uszkodzona przepompownia zostanie naprawiona w ciągu półtora miesiąca.

