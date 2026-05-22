Żurek napisał do Węgrów. Wyciekła treść dokumentu

O dokumencie podpisanym przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, który wkrótce na trafić do ministerstwa spraw wewnętrznych Węgier informuje w piątek RMF FM.

Waldemar Żurek pisze do węgierskiego MSW. Chodzi o Ziobrę i Romanowskiego

Z ustaleń rozgłośni wynika, że zawiera on prośbę o informację, czy nowy węgierski rząd, zgodnie ze składanymi wcześniej deklaracjami, podjął kroki mające na celu wszczęcie procedur uchylenia ochrony międzynarodowej udzielonej Zbigniewowi Ziobrze i Marcinowi Romanowskiemu. "Minister Żurek chce się też dowiedzieć, kiedy mogą zapaść decyzje w sprawie azylu" – czytamy.

Jak wskazuje rozgłośnia, uchylenie azylu jest bowiem niezbędne prokuratorom prowadzącym śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, by można zwrócić się do Interpolu o ściganie obu polityków "czerwoną notą".

Przypomnijmy, że jeśli chodzi o Marcina Romanowskiego Interpol odmówił stronie polskiej i nie wyraził zgody na ściganie go.

Azyl polityczny na Węgrzech i wyjazd z Budapesztu

Przypomnijmy, że w czasie rządów Viktora Orbana były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i jego były zastępca w resorcie sprawiedliwości Marcin Romanowski otrzymali na Węgrzech azyl polityczny i ochronę międzynarodową. Wobec obu polityków Prokuratura Krajowa sformułowała zarzuty w sprawie rzekomych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Wobec Romanowskiego warszawski sąd ponownie wydał w połowie lutego europejski nakaz aresztowania. Wniosek prokuratury o ENA wobec Ziobry znajduje się w sądzie, lecz zostanie rozpatrzony dopiero we wrześniu.

Po przegranej Orbana w wyborach parlamentarnych Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i udał się do Stanów Zjednoczonych. Według ustaleń agencji Reutera, o wydaniu wizy dla polityka PiS zdecydował zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau. Decyzję o pilnym procedowaniu sprawy miał uzasadniać względami bezpieczeństwa narodowego. Wciąż nie jest jasne, gdzie obecnie przebywa Marcin Romanowski.

