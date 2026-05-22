Wojna USA z Iranem. Trump nie pojawi się na ślubie syna?

– To ma być niewielka uroczystość, bardzo prywatna. Postaram się tam być – powiedział Trump podczas spotkania z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym. Jednocześnie zaznaczył, że obecnie jego główną uwagę pochłaniają kwestie bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym sytuacja związana z Iranem.

– To nie jest dla mnie dobry moment. Mam sprawę zwaną Iranem i inne sprawy. To coś, czego nie mogę nie wygrać – stwierdził prezydent USA. Zasugerował, że niezależnie od tego, jaką decyzję podejmie, zostanie zaatakowany przez dziennikarzy.

Wesele na Bahamach

Według amerykańskich mediów uroczystość odbędzie się w ekskluzywnym kurorcie na prywatnej wyspie na Bahamach. W wydarzeniu mają uczestniczyć członkowie rodziny Trumpów oraz wąskie grono zaproszonych gości ze świata biznesu i polityki. Organizatorzy nie ujawnili szczegółów dotyczących programu ceremonii ani listy zaproszonych osób.

Media informowały wcześniej, że para rozważała organizację wesela w Białym Domu. Ostatecznie zrezygnowano jednak z tego pomysłu. Według doniesień decyzja miała być związana zarówno z względami logistycznymi i bezpieczeństwa, jak i obawami dotyczącymi odbioru społecznego wystawnego wydarzenia rodzinnego w czasie napiętej sytuacji geopolitycznej.

Ślub Trumpa juniora

Donald Trump Jr., najstarszy syn obecnego prezydenta USA, od lat pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w otoczeniu rodziny Trumpów. Aktywnie angażował się w kampanie wyborcze swojego ojca i działalność biznesową Trump Organization. W przeszłości był żonaty z Vanessą Trump, z którą ma pięcioro dzieci. Para rozwiodła się w 2018 r.

Bettina Anderson jest celebrytką i modelką z Florydy. Uczestniczy w wydarzeniach charytatywnych i współpracuje z organizacjami społecznymi w Palm Beach. Z Donaldem Trumpem Jr. publicznie zaczęła pojawiać się w 2024 r., a media relacjonowały ich związek podczas licznych wydarzeń towarzyskich i politycznych. Zaręczyny pary ogłoszono pod koniec ubiegłego roku.

Czytaj też:

Albinoski bawół "Donald Trump" robi furorę. Zwierzę przyciąga tłumy