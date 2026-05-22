"Kara dla Zachodu". Zagraniczne media analizują decyzję Trumpa

Prezydent USA podjął decyzje o wysłaniu do Polski dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy. Decyzja została podjęta "w związku z sukcesem wyborczym obecnego Prezydenta Polski, Karola Nawrockiego". Ruch Waszyngtonu kończy toczące się od kilkunastu dni w Polsce dyskusje na temat obecności Amerykanów w naszym kraju. Przypomnijmy, że wcześniej Pentagon odwołał rotację 4 tysięcy żołnierzy do bazy w Polsce.

Iberyjskie media: Decyzja Trumpa do kara dla Zachodu

Sprawa jest już komentowana przez zagraniczne media. Dziennik "El Pais" twierdzi, że ten ruch to kolejny dowód na nieprzewidywalność Trumpa, który działa wbrew swoim wcześniejszym deklaracjom. Podobnie uważa portugalska telewizja SIC, która zauważa ponadto, że decyzja prezydenta USA zbiegła się w czasie z rosyjsko-białoruskimi ćwiczeniami militarnymi z udziałem broni atomowej. W komentarzu telewizja SIC podkreśla, że przesłanie dodatkowych amerykańskich żołnierzy oznacza wzmocnienie wschodniej flanki NATO.

"Prezydent USA Donald Trump po raz kolejny wycofał się z decyzji ogłoszonej z wielkim rozmachem. Zapowiedział wycofanie wojsk z Europy w ramach działań odwetowych przeciwko krajom NATO za, jak uważa, brak wsparcia ze strony sojuszników. Teraz jednak ogłosił w mediach społecznościowych, że wyśle do Polski dodatkowych 5 tys. żołnierzy" – czytamy w "El Pais".

"El Pais" oraz hiszpański dziennik "El Mundo" piszą o znaczeniu Karola Nawrockiego w tej sprawie i przypominają, że Trump sympatyzował z nim jeszcze zanim Nawrocki został prezydentem.

"El Mundo" dodaje z kolei, że decyzja Trumpa jest rodzaje "kary" dla Europy Zachodniej za ich bierność ws. amerykańskiego ataku na Iran oraz krytykowanie USA. To właśnie wycofanie żołnierzy z Niemiec miało być formą kary.

