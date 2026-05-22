Rutte komentuje decyzję Trumpa. "Powiedzmy to jasno"

Prezydent USA podjął decyzje o wysłaniu do Polski dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy. Decyzja została podjęta "w związku z sukcesem wyborczym obecnego Prezydenta Polski, Karola Nawrockiego". Ruch Waszyngtonu kończy toczące się od kilkunastu dni w Polsce dyskusje na temat obecności Amerykanów w naszym kraju. Przypomnijmy, że wcześniej Pentagon odwołał rotację 4 tysięcy żołnierzy do bazy w Polsce.

W piątek rano na głos w sprawie zabrał szef NATO Mark Rutte.

– Z radością przyjmuję ogłoszenie Donalda Trumpa o wysłaniu większej ilości żołnierzy do Polski. Eksperci wojskowi pracują obecnie nad szczegółami – stwierdził Rutte podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych państw NATO w szwedzkim Helsingborgu.

– Powiedzmy to jasno: obrana przez nas droga – prowadząca do silniejszej Europy i silniejszego NATO, dzięki której z czasem, krok po kroku, będziemy coraz mniej uzależnieni od jednego sojusznika będzie kontynuowana – kontynuował.

Nawrocki dziękuje Trumpowi

Prezydent Nawrocki, dzięki któremu, według słów Trumpa, do Polski przybędzie więcej amerykańskich żołnierzy niż pierwotnie planowano, skomentował decyzję prezydenta USA.

"Stoję i będę stać na straży sojuszu polsko-amerykańskiego – ważnego filaru bezpieczeństwa każdego polskiego domu i całej Europy. Dobre sojusze to sojusze oparte na współpracy, wzajemnym szacunku i dbaniu o nasze wspólne bezpieczeństwo" – napisał na swoim koncie na platformie X.

Nawrocki podziękował również Trumpowi za "przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie".

"Bezpieczeństwo Polski i Polaków jest dla mnie najważniejsze!" – podkreślił prezydent.

Przypomnijmy, że na początku września 2025 roku, gdy w Białym Domu z wizytą był prezydent Nawrocki, Donald Trump zapewnił, że stacjonujące nad Wisłą amerykańskie wojska zostaną, a ewentualnie ich liczba może się zwiększyć.

