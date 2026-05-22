Sławosz Uznański-Wiśniewski z zakazem wypowiedzi? Szokujące żądanie

Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej Marta Wachowicz, wysłała pismo do rządu, w którym domaga się "doprowadzenia do zaprzestania" przez Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego publicznego komentowania działań instytucji oraz "projektów strategicznych czy bezpieczeństwa państwa".

Tvn24.pl, który jako pierwszy poinformował o sprawie, przekazał, że Ministerstwo Finansów i Gospodarki w czwartek oficjalnie potwierdziło, iż do resortu wpłynęło pismo z Polskiej Agencji Kosmicznej.

Sławosz-Uznański z zakazem publicznej aktywności?

Konflikt na szczytach polskiego sektora kosmicznego wydarzył się z 11 maja 2026 roku, kiedy to odbyło się specjalne, zamknięte posiedzenie Rady Polskiej Agencji Kosmicznej. W spotkaniu – jako zaproszony gość uczestniczył – Sławosz Uznański-Wiśniewski.

Z protokołu POLSA wynika, że w trakcie posiedzenia astronauta "miał kwestionować sens zaangażowania agencji w europejski program bezpiecznej łączności satelitarnej IRIS2".

Podczas spotkania Sławosz Uznański-Wiśniewski miał stwierdzić, że projekt "nie służy państwu polskiemu, lecz rządom Niemiec i Francji".

Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej zareagowała na wypowiedzi Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego tydzień później – wystosowała pismo do członków Rady Agencji oraz do członków rządu.

Marta Wachowicz domaga się "niezwłocznego podjęcia stanowczych działań mających na celu doprowadzenie do zaprzestania przez pana Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego publicznego komentowania kwestii związanych z działalnością Agencji, projektami strategicznymi, bezpieczeństwem państwa oraz współpracą międzynarodową".

Prezes żąda również, aby astronauta "nie występował publicznie jako osoba kojarzona z działalnością agencji".

Marta Wachowicz zwróciła się do rady agencji i rządu z apelem o podjęcie działań organizacyjnych i nadzorczych zapewniających takie okoliczności.

Czytaj też:

Uznański-Wiśniewski wyróżniony przez SGH. Otrzymał prestiżowy tytułCzytaj też:

Premier Tusk powołał Radę Przyszłości. Ujawniono nazwiska