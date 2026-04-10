Uznański-Wiśniewski wyróżniony przez SGH. Otrzymał prestiżowy tytuł

W ramach obchodów 120-lecia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w piątek w SGH odbyło się uroczyste nadanie tytułu "doktor honoris causa" dr. inż. Sławoszowi Uznańskiemu‑Wiśniewskiemu. Uczelnia wskazuje, że jest on "wybitym naukowcem i innowatorem, którego działalność inspiruje kolejne pokolenia specjalistów".

W lutym Senat SGH podjął uchwałę w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dr. inż. Sławoszowi Uznańskiemu-Wiśniewskiem za szczególne zasługi dla rozwoju nauki i współpracy międzynarodowej. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 19 lutego przypada Dzień Nauki Polskiej.

Postępowanie o nadanie tytułu dhc dr. inż. Uznańskiemu-Wiśniewskiemu Senat SGH wszczął 15 października 2025 r. na pierwszym posiedzeniu w nowym roku akademickim 2025/2026. Z wnioskiem wystąpili dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH, dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. SGH i dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska, prof. SGH.

Na mocy przyjętej przez Senat SGH uchwały o wszczęciu postępowania na jego promotora wyznaczono prof. Sobieckiego, a na recenzentów: prof. dr hab. Elżbietę Marciszewską – pełnomocnik rektora SGH ds. Akademickiej Sieci Kosmicznej, prof. dr hab. Elżbietę Mączyńską-Ziemacką – honorową prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i prof. dr. hab. Grzegorza Wrochnę.

19 lutego obchodzony jest Dzień Nauki Polskiej, ustanowiony w 2020 r. jako hołd dla dorobku polskich naukowców. 'To dzień, w którym z dumą mówimy o osiągnięciach, ale także odpowiedzialnie myślimy o przyszłości. Badaczki, badacze – to oni rozwijają naukę i gospodarkę, ale przede wszystkim poprawiają jakość życia milionów ludzi na całym świecie. Od Mikołaja Kopernika, urodzonego dokładnie 19 lutego 1473 r., który zrewolucjonizował nasze pojmowanie wszechświata, poprzez Marię Skłodowską-Curie, aż po współczesnego astronautę Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego – Polacy nieustannie wytyczają nowe ścieżki, czyniąc niemożliwe możliwym. Dzięki nim zyskujemy bezpieczeństwo, zdrowie i technologie, które ułatwiają codzienne życie" – czytamy na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

"Rok 2025 był szczególny w historii rozwoju sektora kosmicznego w Polsce. 25 czerwca 2025 r. dr inż. Sławosz Uznański-Wiśniewski udał się na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) w ramach misji IGNIS. Jest drugim, po Mirosławie Hermaszewskim, Polakiem w kosmosie. Polski astronauta pracował nad trzynastoma eksperymentami technologicznymi i naukowymi zgłoszonymi przez polskie firmy i instytucje naukowe. Jest to niewątpliwie wielkie osiągnięcie Polski, kolejny krok w rozwoju polskiego sektora kosmicznego i jego roli w globalnej eksploracji kosmosu. 15 października ub.r. prof. Sobiecki zwrócił uwagę na zasługi, w tym bogatą karierę zawodową i znaczenie dla współpracy międzynarodowej, osobistości, którym Szkoła Główna Handlowa w Warszawie przyznaje tytuły doktora honoris causa" – czytamy.

– Na pewno przykładem takiej osoby jest dr inż. Sławosz Uznański-Wiśniewski, który już w dość młodym wieku ma wielkie osiągnięcia. Jako drugi Polak "dotknął kosmosu". Dzięki wyprawie na ISS mógł uczestniczyć w badaniach i eksperymentach, co ma przełożenie na technologie, narzędzia i produkty do badania kosmosu – wskazał prof. Sobiecki.