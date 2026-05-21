Duża zmiana na Węgrzech. Tak Magyar chce uderzyć w Orbana

O zmianach planowanych przez partię TISZa informuje agencja MTI.

Węgry: TISZA Magyara chce zmienić konstytucję. Poprawka uderzy w Viktora Orbana

Chodzi o złożony przez posłów tego ugrupowania wniosek o zmianę konstytucji. Jego celem jest ograniecznie urzędowania premiera Węgier do ośmiu lat. Oznacza to, że jedna osoba mogłaby piastować ten urząd jednie przez dwie kadencje. Według wnioskodawców, takie działanie jest konieczne jeśli chce się doprowadzić do przywrócenia w kraju praworządności. We wniosku podkreślono, że nikt, kto pełnił już urząd szefa rządu przez łącznie osiem lat, włączając kadencję, które nie przebiegały bezpośrednio po sobie, nie może zostać ponownie wybrany na to stanowisko. Taki limit czasowy ma dotyczyć całego okresu od 2 maja 1990 roku.

Rozwiązanie to jest postrzegane jako bezpośrednie uderzenie w byłego już premiera Viktora Orbana, który władzę na Węgrzech sprawował nieprzerwanie przez 16 ostatnich lat. Jeśli postulowana przez posłów TISZY zmiana weszłaby w życie, były węgierski przywódca nie mógłby już stanąć ponownie na czele rządu.

Aby taka poprawka do konstytucji została wprowadzona, konieczne jest uzyskanie dla niej w parlamencie poparcia 2/3 głosów.

"Naród węgierski doświadczył, do czego prowadzi taka sytuacja"

Propozycja dotycząca ograniczenia okresu sprawowania urzędu szefa rządu stanowi zapowiedź obietnicy TISZY z kampanii prezydenckiej. Powody konieczności takiego kroku tłumaczył wówczas lider tego ugrupowania, obecny premier Węgier Peter Magyar.

– Naród węgierski doświadczył, do czego prowadzi sytuacja, gdy ktoś może być premierem przez 16 lub 20 lat z pełną władzą, a jednocześnie systematycznie i celowo demontuje rządy prawa, likwiduje system kontroli i równowagi, traktuje kraj jak zakładnika i lenno własnej rodziny – mówił polityk.

