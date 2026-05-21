Kaczyński powinien wyrzucić Morawieckiego? Oto, co sądzą Polacy

O to, jaką decyzję wobec Mateusza Morawieckiego powinien podjąć prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapytano Polaków w sondażu przeprowadzonym przez SW Research na zlecenie serwisu Onet.

Sondaż: Czy Kaczyński powinien wyrzucić Morawieckiego z PiS?

Respondentom zadano w nim następujące pytanie: "Czy uważasz, że prezes Jarosław Kaczyński powinien wyrzucić Mateusza Morawieckiego z partii?".

Okazuje się, że Polacy są w tej sprawie mocno podzieleni. 33,1 proc. ankietowanych na tak zadane pytanie odpowiedziało twierdząco. Z kolei przeciwko wyrzuceniu z Prawa i Sprawiedliwości byłego premiera opowiedziało się 30,5 proc. uczestników badania. Sprecyzowanej opinii w tej sprawie nie miało aż 36,5 proc. pytanych.

"Najmniej osób opowiada się przeciwko usunięciu Morawieckiego z PiS w grupie mieszkańców miast powyżej 500 tys. ludności (20,2 proc.). W tej grupie występuje także największy odsetek osób uważających, że Jarosław Kaczyński powinien wyrzucić go z partii (42,3 proc.)" – czytamy.

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został zrealizowany w dniach 18 i 19 maja 2026 r. metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) w panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 1602 ankiety z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

Co dalej z Morawieckim?

Przypomnijmy, że dyskusja o politycznej przyszłości Mateusza Morawieckiego nasiliła się po utworzeniu przez niego stowarzyszenia Rozwój Plus, do którego – według medialnych doniesień – dołączyło już kilkudziesięciu działaczy związanych z PiS.

Część komentatorów uważa, że inicjatywa może stać się zalążkiem nowego projektu politycznego i doprowadzić do rozłamu w partii Jarosława Kaczyńskiego, którą coraz bardziej targają wewnętrze podziały.

W minioną sobotę Morawiecki zapewnił jednak, że ugrupowanie zachowuje jedność i zamierza odzyskać elektorat. Zapowiedział również zorganizowanie wspólnego spotkania z Przemysławem Czarnkiem, kandydatem PiS na premiera.

