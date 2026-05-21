Nauczyciele czekają na dodatkowy przelew. Nie trzeba składać wniosku

Do końca sierpnia na konta nauczycieli trafią pieniądze w ramach świadczenia urlopowego, które w tym roku wyniesie rekordowe 2 943,23 zł brutto, co po potrąceniu 12-procentowego podatku przełoży się na 2 590 zł netto. Środki w tej samej wysokości otrzymają wszystkie osoby zatrudnione na podstawie Karty Nauczyciela, które rozpoczęły pracę 1 września 2025 r.

"W sytuacji, gdy dany nauczyciel przekroczy do momentu wypłaty drugi próg podatkowy, kwota netto będzie oczywiście mniejsza. Ale innych potrąceń nie będzie – od tego świadczenia nie jest pobierana składka ZUS" – zaznaczył Portal Samorządowy.

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli. Nie trzeba składać wniosku

Świadczenie urlopowe otrzymuje każdy nauczyciel, niezależnie od jego sytuacji materialnej i życiowej, stopnia awansu zawodowego oraz stażu pracy. By dostać dodatkowe pieniądze, nie trzeba składać żadnych wniosków. Prawo do tego świadczenia mają również nauczyciele początkujący, a także nauczyciele zatrudnieni na czas określony, np. na zastępstwo.

Kluczową kwestią jest wymiar czasu pracy oraz zatrudnienia. Nauczyciel, który były zatrudniony przez cały rok szkolny, t. od 1 września 2025 r. do 31 sierpnia 2026 r., w pełnym wymiarze etatu, otrzyma świadczenie we wspomnianej już wysokości 2 943,23 zł brutto. Nauczyciel, który był zatrudniony w wymiarze 2/3 etatu, otrzyma świadczenie w wysokości 1 962,15 zł brutto. Natomiast nauczyciel, który rozpoczął pracę w pełnym wymiarze, ale np. od 1 grudnia 2025 r., otrzyma świadczenie w wysokości 2 207,42 zł brutto. Pomniejszone proporcjonalnie świadczenie urlopowe otrzyma także nauczyciel, który zakończył pracę przed końcem roku szkolnego, np. odszedł na emeryturę. To samo dotyczy bezpłatnego urlopu. Dla wysokości świadczenia znaczenia nie mają zaś okresy chorobowe. W przypadku śmierci nauczyciela prawo do świadczenia nabywają spadkobiercy.

