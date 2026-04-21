Przełom ws. rurociągu "Przyjaźń". Zełenski ogłasza

"Zgodnie z uzgodnieniami z Unią Europejską, Ukraina zakończyła prace naprawcze na odcinku rurociągu naftowego »Przyjaźń«, uszkodzonym w wyniku rosyjskiego ataku. Rurociąg może wznowić działanie. Chociaż nikt obecnie nie może zagwarantować, że Rosja nie powtórzy ataków na tę infrastrukturę, nasi specjaliści zapewnili podstawowe warunki do przywrócenia funkcjonowania systemu rurociągów i sprzętu" – przekazał Wołodymyr Zełenski w komunikacie, który został zamieszczony we wtorek na platformie X.

"Łączymy to z odblokowaniem europejskiego pakietu wsparcia dla Ukrainy, który został już zatwierdzony przez Radę Europejską" – zaznaczył prezydent Ukrainy. "Ponadto musimy kontynuować systematyczną presję sankcyjną na Rosję i pracować nad dalszym dywersyfikowaniem dostaw energii do Europy. Europa musi być niezależna od tych, którzy dążą do jej zniszczenia lub osłabienia. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają" – czytamy.

Rurociąg "Przyjaźń". Spór między Węgrami a Ukrainą

W poniedziałek przyszły premier Węgier Peter Magyar powiedział, że jeśli po stronie ukraińskiej rurociąg "Przyjaźń" jest gotowy do transportu ropy, Ukraińcy powinni go "uprzejmie ponownie otworzyć, zgodnie z obietnicą". – Oczekujemy też, że Rosja zacznie dostarczać ropę zgodnie z umowami – podkreślił. Lider partii Tisza zapewnił, że jeśli transport rosyjskiej ropy przez Ukrainę zostanie wznowiony, to po objęciu urzędu premiera Węgier, wycofa blokadę nałożoną przez Viktora Orbana na unijną pożyczkę dla Ukrainy w wysokości 90 mld euro.

Transport rosyjskiej ropy naftowej rurociągiem "Przyjaźń" przez Ukrainę został wstrzymany pod koniec stycznia z powodu – jak twierdzi Kijów – zakrojonych na szeroką skalę ataków Federacji Rosyjskiej na ukraińską infrastrukturę energetyczną.

Rurociąg "Przyjaźń" jest kluczowym szlakiem transportowym dla dostaw ropy do Europy Środkowej, w tym na Węgry i Słowację. Wstrzymanie przepływu zmusiło Węgry i Słowację do korzystania z rezerw oraz wywołało ostry spór z Ukrainą. Budapeszt zablokował przyjęcie unijnej pożyczki dla Kijowa oraz 20. pakietu sankcji przeciwko Rosji.

